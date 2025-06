Jest reakcja na petycję mieszkańców (po naszych publikacjach)

Po nagłośnieniu przez portEl.pl petycji w sprawie wyburzania niektórych kamienic w Elblągu, władze miasta wydały komunikat dotyczący przyszłości tych budynków. Poniżej oświadczenie samorządu.

W odniesieniu do petycji w sprawie elbląskich kamienic ujętych w planie rozbiórek na lata 2025 – 2028, bardzo cieszymy się, że tak wielu mieszkankom i mieszkańcom zależy na zachowaniu dziedzictwa naszego miasta. Zapewniamy jednocześnie, że władzom miasta również, dlatego część budynków – tych o szczególnym znaczeniu historycznym, czy architektonicznym zostanie zachowana.

Umieszczenie ich w planie rozbiórek nie jest bowiem jednoznaczne z chęcią wyburzenia. Wręcz przeciwnie – otwiera drogę do uratowania kamienic i odzyskania dawnej świetności, za sprawą na przykład zbycia nieruchomości prywatnym inwestorom, bądź uzyskania dofinansowania na remont obiektu i wprowadzenia nowej funkcji. Wpisanie do planu rozbiórek budynku, który jest w złym stanie technicznym i jego dalsze użytkowanie może zagrażać bezpieczeństwu, w rzeczywistości jest pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu. To niezbędna przesłanka do rozpoczęcia procesu wykwaterowania lokatorów. Nie oznacza jednak, że budynek zostanie wyburzony. Decyzja o wyburzeniu każdorazowo podejmowana jest po wykwaterowaniu lokatorów i zależy od szczegółowej analizy między innymi opłacalności wykonywania prac remontowych, czy właśnie wartości historycznej danego obiektu.

Nieruchomości położone przy ul. Agrykola 23, Ostrołęckiej 4, Kościuszki 22 i ul. Generała Józefa Bema 52 nie zostaną wyburzone. Wszystkie te budynki znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Z uwagi na ich stan techniczny i konieczność przeprowadzenia kapitalnych prac remontowych, podjęto decyzję o ich wykwaterowaniu. Budynek przy ul. Agrykola 23 z uwagi na usytuowanie na terenie cmentarza zostanie wyłączony z użytkowania, jako obiekt mieszkalny. Co do pozostałych nieruchomości będziemy rozważać możliwość ich zbycia prywatnym inwestorom, bądź uzyskania dofinansowania na kapitalny remont.

Oświadczenie pojawiło się w piątek, 13 czerwca, na stronie miasta elblag.eu.