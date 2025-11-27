Świąteczne inspiracje w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na pełne twórczej energii warsztaty artystyczne „Świąteczne inspiracje". Zajęcia odbędą się 13 grudnia w Pracowni Dziecięcej i będą okazją do wspólnego przygotowania oryginalnych dekoracji, które mogą stać się zarówno ozdobą domu, jak i własnoręcznie wykonanym prezentem.

Warsztaty skierowane są do dzieci w każdym wieku wraz z opiekunami, a ich celem jest nie tylko rozwijanie kreatywności, lecz także budowanie atmosfery zbliżających się świąt poprzez wspólną zabawę, tworzenie i rodzinne spędzanie czasu. Uczestnicy poznają różne techniki plastyczne i wykorzystają bogaty zestaw materiałów, by stworzyć niepowtarzalne świąteczne ozdoby.

Ze względu na duże zainteresowanie, spotkanie odbywa się w dwóch grupach:



Grupa I - 9:00 - 10:30

Grupa II - 11:30 - 13:00



Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisania się na wydarzenie, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu 55 611 20 85.



To doskonała okazja, by w przedświątecznym okresie odpocząć od codziennego pośpiechu i wspólnie z dziećmi stworzyć coś wyjątkowego, pełnego magii i radości.