Swim Back w Galerii Pracownia

"Swim back". Hasło ratownicze, okrzyk błagalny z odbijającą się echem desperacją. Cykl zestawionych prac nawiązuje do ściskającego poczucia potrzeby powrotu do zakończonego, bezzwrotnego.

Głównym motywem poruszanym w wystawie jest tęsknota. Nie za miejscem, czy osobą, lecz za odczuwaną w danej chwili emocją.

Intensywne wspomnienia zostają z nami najdłużej. Prace malarskie, poprzez Figuratywne przedstawienia, starają się odwzorować uniwersalność tego stanu. Ulotność chwil upodatnia wrażliwość. Powstaje proces emocjonalny, w którym pamięć zaczyna się zapętlać, nie jako linearne wspomnienie, lecz ruch falowy: przypływ i odpływ. Wystawa bada właśnie moment zanurzenia. Tęsknota i pamięć zaczynają dominować nad teraźniejszością. Moment, w którym zmysły stają się punktem zapalnym do powrotu dawnych emocji.

Tytułowy okrzyk „Swim back" można czytać jak głos świadomości, która nie godzi się na utratę. Staje się w tym również echem wewnętrznego monologu. Izolacja, która ma odzwierciadlenie w kompozycji prac malarskich, staje się manifestem bezskuteczności. Nie dokonuję jednak próby odnalezienia, rejestruje sam akt aktywnej refleksji. Błagania. Będącego nieraz wyczerpującym wysiłkiem wrażliwości.

O artyście:

Marcel Braoski (ur. 4 grudnia 2003 w Białymstoku) w 2022 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego. Mimo technicznych zainteresowań postanowił podążać za swoją artystyczną pasją i rozwijać wrażliwość, którą wiele osób określa jako „nadwrażliwość".

Od 2022 roku jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie na trzecim roku w Katedrze Malarstwa prof. Piotra Józefowicza oraz prof. Marcina Zawickiego. Jako specjalizację artystyczną rozwija tkaninę artystyczną pod opieką prof. Agaty Zielińskiej-Głowackiej. Tworzy swój artystyczny wizerunek poprzez sztukę wizualną, obejmującą – poza malarstwem – m.in. tkaninę artystyczną, rysunek i fotografię. Jego wrażliwa perspektywa pozwala mu na dogłębną interpretację otaczającego świata.

Swoje malarstwo opiera na surowym podejściu do wspomnień i doświadczeń oraz nieustannej walce myśli, którą wyraża poprzez swobodne prowadzenie pędzla po płótnie. Nie ogranicza się ani tematycznie, ani w doborze medium, podkreślając indywidualny dialog z obrazem – spotkanie, które stanowi zarówno spełnienie osobistych potrzeb, jak i poszukiwań estetyczno-artystycznych. Wybór stonowanej palety kolorystycznej nadaje jego pracom aurę melancholii i tęsknoty, stanowiąc zapis ulotnych, acz dręczących myśli przelanych na płótno. Za swój temat przewodni w sztuce wybrał ciszę.

SWIM BACK

Marcel Brański

21.11.2025 godz. 19:00

Galeria Pracownia, 1 Maja 30 Elbląg

Kuratorka: Karolina Kardas