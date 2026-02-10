“Zatrzymanie” – walentynkowy warsztat uważnej fotografii

Psycholożka i fotografka Dagmara Minkiewicz oraz Nadleśnictwo Elbląg zapraszają na warsztat uważnej fotografii, w scenerii pięknej Wysoczyzny Elbląskiej, który traktuje 14 lutego jako moment refleksji nad relacją, przede wszystkim tą, którą mamy z samym sobą. Nasze spotkanie to zaproszenie do zatrzymania się i sprawdzenia czy: Ja to ja? Kim jestem dla siebie? Jaką mam relację ze sobą?

Kiedy: 14.02.2026

Gdzie: Siedziba Nadleśnictwa Elbląg (https://maps.app.goo.gl/RuygSpUKSjn3BA969)

Śpiesz się, gdyż liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy dostępne pod linkiem: https://forms.gle/jnKL7hUty2fHU3Av8

Uważna fotografia łączy fotografię z praktyką uważności, tworząc doświadczenie, które nie jest ani terapią, ani kursem fotograficznym. To bezpieczna przestrzeń na bycie ze sobą, na chwilowe wyciszenie i spojrzenie na codzienność z innej perspektywy.

Fotografia spełni tu rolę cichego towarzysza procesu. Nie skupiamy się na technice ani efektach, lecz na samym akcie zatrzymania, uważnego patrzenia i refleksji.



Uważne fotografowanie natury pomaga zwolnić tempo, wyjść z trybu działania i nawiązać uważniejszy kontakt z własnymi myślami, emocjami i wewnętrznym rytmem.



Podczas warsztatu uczestnicy poruszają się w spokojnym tempie, zatrzymują się przy drobnych detalach i wykonują zdjęcia wtedy, gdy coś rzeczywiście przyciąga ich uwagę. Te obrazy stają się pretekstem do refleksji nad tym, jaką relację mamy dziś ze sobą, czy jesteśmy tam dla siebie?

Warsztat jest otwarty dla wszystkich, wystarczy telefon lub aparat oraz gotowość, by spędzić walentynki w sposób, w którym jesteśmy bliżej siebie. Spacer i uważne fotografowanie natury pozwala dostrzegać piękno i subtelne detale przyrody, uczy wrażliwości na otaczający świat oraz buduje świadomość naszego miejsca w ekosystemie.