Szkolna wystawa poplenerowa

Jak co roku klasa III w okresie czerwcowym, twórczo pracowała w przyrodniczych okolicznościach nad pracami malarskimi. Uczniowie zmagali się z również z tematami pejzażu ze sztafażem czy pejzażu z elementami architektury.

Podczas pleneru studenci interpretowali malownicze tereny wsi Zastawno położonej niedaleko Elbląga wśród pól i lasów. Łącznie powstało 58 prac malarskich na płótnach i deskach farbami akrylowymi i olejnymi oraz niezliczona ilość szkiców.

Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida przy ulicy Św. Ducha 3-7, we wtorek 9 listopada, o godzinie 17:00. Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada.