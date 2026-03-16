Dzień otwarty w Liceum Regent!
20 marca (piątek) o 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych unikalną ofertą edukacyjną Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College na Dzień Otwarty!
Jesteśmy szkołą z internatem, więc nawet jeśli mieszkacie daleko poza Elblągiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły.
Jako jedyne liceum w województwie, a nawet w całej północno-wschodniej Polsce posiadamy akredytację Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Oxford z opcją zdawania międzynarodowej matury. Prowadzimy także klasy licealne w polskim systemie nauczania. Nasi absolwenci kontynuują edukację na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.
Nasi nauczyciele to kadra ze wszech miar wyjątkowa. Posiadamy znakomicie wyposażone sale (w tym pracownię chemiczną w najwyższym standardzie).
Przyjdź na nasz Dzień Otwarty i:
- spotkaj się osobiście z naszymi dyrektorami, nauczycielami i licealistami,
- weź udział w sesji informacyjnych poświęconej naszej ofercie edukacyjnej:
Sesja A (w języku polskim) – oferta klas z polskim programem nauczania i klas z międzynarodowym programem nauczania
Sesja B (w języku angielskim) – oferta klas z międzynarodowym programem nauczania i opcją zdawania międzynarodowej matury)
- poznaj profile nauczania, posłuchaj o naszych kółkach zainteresowań i bogatej ofercie wyjść i wyjazdów krajowych oraz zagranicznych,
- dowiedz się, jak wygląda proces rekrutacyjny,
- dowiedz się więcej o opcji bezpłatnego zamieszkania w całorocznym internacie Regent Campus,
- zadaj pytania i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości,
- pozwiedzaj nasze wnętrza i przekonaj się sam, że spośród innych szkół wyróżniamy się nie tylko unikalną ofertą edukacyjną, ale i wyglądem oraz atmosferą,
- weź udział w przygotowanych specjalnie dla Ciebie zajęciach tematycznych.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy na Dzień Otwarty, przyjdź do nas 20 marca i odbierz praktyczny upominek!
Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College jest szkołą dla Ciebie, jeśli:
- jesteś pracowity/a i zależy Ci na Twojej przyszłości;
- marzysz o szkole, która znakomicie przygotuje Cię do studiów, w tym studiów zagranicznych;
- chciałbyś uczyć się w komfortowych warunkach;
- chciałbyś rozwijać się i zawierać przyjaźnie we wspaniałej atmosferze i międzynarodowym środowisku;
- szukasz miejsca, w którym rozwijać będziesz mógł swoje zainteresowania i odkrywać talenty;
- chcesz opanować język angielski i inne języki obce na naprawdę wysokim poziomie.
Zapraszamy!
Regent College International Schools
ul. Królewiecka 100
82-300 Elbląg