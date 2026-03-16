Dzień otwarty w Liceum Regent!

20 marca (piątek) o 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych unikalną ofertą edukacyjną Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College na Dzień Otwarty!

Jesteśmy szkołą z internatem, więc nawet jeśli mieszkacie daleko poza Elblągiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły.

Jako jedyne liceum w województwie, a nawet w całej północno-wschodniej Polsce posiadamy akredytację Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Oxford z opcją zdawania międzynarodowej matury. Prowadzimy także klasy licealne w polskim systemie nauczania. Nasi absolwenci kontynuują edukację na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Nasi nauczyciele to kadra ze wszech miar wyjątkowa. Posiadamy znakomicie wyposażone sale (w tym pracownię chemiczną w najwyższym standardzie).

Przyjdź na nasz Dzień Otwarty i:

spotkaj się osobiście z naszymi dyrektorami, nauczycielami i licealistami,

weź udział w sesji informacyjnych poświęconej naszej ofercie edukacyjnej:

Sesja A (w języku polskim) – oferta klas z polskim programem nauczania i klas z międzynarodowym programem nauczania

Sesja B (w języku angielskim) – oferta klas z międzynarodowym programem nauczania i opcją zdawania międzynarodowej matury)

poznaj profile nauczania, posłuchaj o naszych kółkach zainteresowań i bogatej ofercie wyjść i wyjazdów krajowych oraz zagranicznych,

dowiedz się, jak wygląda proces rekrutacyjny,

dowiedz się więcej o opcji bezpłatnego zamieszkania w całorocznym internacie Regent Campus ,

zadaj pytania i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości,

pozwiedzaj nasze wnętrza i przekonaj się sam, że spośród innych szkół wyróżniamy się nie tylko unikalną ofertą edukacyjną, ale i wyglądem oraz atmosferą,

weź udział w przygotowanych specjalnie dla Ciebie zajęciach tematycznych.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na Dzień Otwarty, przyjdź do nas 20 marca i odbierz praktyczny upominek!

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College jest szkołą dla Ciebie, jeśli:

jesteś pracowity/a i zależy Ci na Twojej przyszłości;

marzysz o szkole, która znakomicie przygotuje Cię do studiów, w tym studiów zagranicznych;

chciałbyś uczyć się w komfortowych warunkach;

chciałbyś rozwijać się i zawierać przyjaźnie we wspaniałej atmosferze i międzynarodowym środowisku;

szukasz miejsca, w którym rozwijać będziesz mógł swoje zainteresowania i odkrywać talenty;

chcesz opanować język angielski i inne języki obce na naprawdę wysokim poziomie.

Zapraszamy!

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg