UWAGA!

----

Dzień otwarty w Liceum Regent!

20 marca (piątek) o 17:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych unikalną ofertą edukacyjną Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Regent College na Dzień Otwarty!

Jesteśmy szkołą z internatem, więc nawet jeśli mieszkacie daleko poza Elblągiem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o przyjęcie do naszej szkoły.

Jako jedyne liceum w województwie, a nawet w całej północno-wschodniej Polsce posiadamy akredytację Uniwersytetu Cambridge i Uniwersytetu Oxford z opcją zdawania międzynarodowej matury. Prowadzimy także klasy licealne w polskim systemie nauczania. Nasi absolwenci kontynuują edukację na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Nasi nauczyciele to kadra ze wszech miar wyjątkowa. Posiadamy znakomicie wyposażone sale (w tym pracownię chemiczną w najwyższym standardzie).

Przyjdź na nasz Dzień Otwarty i:

  • spotkaj się osobiście z naszymi dyrektorami, nauczycielami i licealistami,
  • weź udział w sesji informacyjnych poświęconej naszej ofercie edukacyjnej:

Sesja A (w języku polskim) – oferta klas z polskim programem nauczania i klas z międzynarodowym programem nauczania

Sesja B (w języku angielskim) – oferta klas z międzynarodowym programem nauczania i opcją zdawania międzynarodowej matury)

  • poznaj profile nauczania, posłuchaj o naszych kółkach zainteresowań i bogatej ofercie wyjść i wyjazdów krajowych oraz zagranicznych,
  • dowiedz się, jak wygląda proces rekrutacyjny,
  • dowiedz się więcej o opcji bezpłatnego zamieszkania w całorocznym internacie Regent Campus,
  • zadaj pytania i rozwiej wszystkie swoje wątpliwości,
  • pozwiedzaj nasze wnętrza i przekonaj się sam, że spośród innych szkół wyróżniamy się nie tylko unikalną ofertą edukacyjną, ale i wyglądem oraz atmosferą,
  • weź udział w przygotowanych specjalnie dla Ciebie zajęciach tematycznych.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na Dzień Otwarty, przyjdź do nas 20 marca i odbierz praktyczny upominek!

LINK DO FORMULARZA

 

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Regent College jest szkołą dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś pracowity/a i zależy Ci na Twojej przyszłości;
  • marzysz o szkole, która znakomicie przygotuje Cię do studiów, w tym studiów zagranicznych;
  • chciałbyś uczyć się w komfortowych warunkach;
  • chciałbyś rozwijać się i zawierać przyjaźnie we wspaniałej atmosferze i międzynarodowym środowisku;
  • szukasz miejsca, w którym rozwijać będziesz mógł swoje zainteresowania i odkrywać talenty;
  • chcesz opanować język angielski i inne języki obce na naprawdę wysokim poziomie.

Zapraszamy!

 

Regent College International Schools

ul. Królewiecka 100

82-300 Elbląg


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

