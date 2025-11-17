Targi seniora

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza instytucje, firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz seniorskie zespoły artystyczne do udziału w Targach Seniora – Teraz My!, które odbędą się 5 grudnia w godz. 10:00–14:00.

Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Targi to okazja do zaprezentowania oferty, działań i usług skierowanych do seniorów z Elbląga i regionu, a także do zaprezentowania talentów artystycznych na scenie. Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne poniżej. Dokumenty można wysyłać mailowo na adres: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl lub dostarczać osobiście. Więcej informacji pod numerem: (55) 611-20-59. Ilość miejsc ograniczona.