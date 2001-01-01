Teatr ogłasza rodzinny konkurs

Zapraszamy dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie plastycznym inspirowanym spektaklem "Adonis ma gościa" – informuje Teatr im. Aleksandra Sewruka.

Zadanie jest proste: wspólnie stwórzcie przestrzenną pracę przedstawiającą papugę. Najbardziej kreatywne, kolorowe i pomysłowe ptaki zostaną wystawione w teatralnej galerii i przede wszystkim nagrodzone! Prace można dostarczać osobiście do teatru do 25.09.2025 r.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28.09.2025 r. po spektaklu „Adonis ma gościa”. Czekamy na Wasze prace! Regulamin i szczegóły konkursu znajdziecie na stronie internetowej Teatru.

Sponsorem nagród jest: Energa S.A. oraz Papugarnia w Gdańsku.