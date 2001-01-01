Teatr z wicedyrektorem

Tomasz Hildebrandt ma 48 lat, jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Pisarz, producentem wydarzeń kulturalnych, od lat związany z gdańskimi instytucjami kultury. Był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.

- Czeka mnie wiele wyzwań. Dotychczas nie pełniłem funkcji w teatrze instytucjonalnym, dlatego przede wszystkim chcę dobrze poznać jego specyfikę i sposób działania. Moje główne obszary odpowiedzialności to produkcja spektakli i zarządzanie obiektem. Teatr ma bogaty program artystyczny. |Zaplanowane są premiery, inwestycje i modernizacje, więc muszę jak najszybciej się wdrożyć, by skutecznie realizować powierzone zadania. To oznacza intensywną naukę, która, mam nadzieję, zaowocuje nowymi pomysłami. Liczę zarówno na własny rozwój zawodowy, jak i realny wpływ na rozwój instytucji - mówi Tomasz Hildebrandt.