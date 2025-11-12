Totemy Mocy w Światowidzie

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na wernisaż prac Remigiusza Marka Kościewicza, który odbędzie się 19 listopada 2025 roku w Galerii Nobilis w CSE „Światowid" o godzinie 18:00.

Cykl „Totemy Mocy" to zbiór prac powstałych w latach 2020–2025, prezentowany między innymi na festiwalach świadomościowych oraz w ośrodkach rozwoju duchowego w Warszawie, Gdańsku i Sopocie. Cykl otwiera obraz „Złota Godzina", zainspirowany teorią Stoned Ape Terence'a McKenny, która postuluje, iż to synestezyjne działanie grzybów z gatunku Psilocybe cubensis zapoczątkowało poznawczą rewolucję w ewolucji umysłów pierwotnych ludzi. Owocniki tych grzybów artysta przewrotnie umieszcza na kolejnych pracach swojego cyklu. Poszczególne totemy symbolizują aspekty ludzkiej psychiki, zapraszając odbiorców do refleksji nad własną naturą.

Remigiusz Marek Kościewicz to elbląski artysta urodzony w 1984 roku. Swój talent artystyczny rozwijał w latach 2004–2012 w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem Katarzyny Skulimowskiej. Dziś artysta, poza obrazami na płótnie, tworzy także dzieła wielkoformatowe – murale. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie współtworzy kolektyw Bracia po Fachu i odpowiada za artystyczny aspekt wykończeń wnętrz.