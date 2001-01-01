UWAGA!

----

Uliczna parada z Brass Federacją podczas Ogrodów Polityki

 Elbląg, Uliczna parada z Brass Federacją podczas Ogrodów Polityki

Uliczną rozrywkę w trakcie Ogrodów POLITYKI zapewni zespół dęty Brass Federacja, który z pasją i rozmachem gra własne kompozycje oraz największe światowe i polskie hity. Będzie głośno, radośnie i tanecznie! Barwny przemarsz z zespołem odbędzie się 7 września (niedziela), start spod Bramy Targowej o godz. 17. Wstęp wolny.

Brass Federacja to prawdziwa orkiestra dęta na miarę XXI wieku. Wszystkie ich instrumenty – od majestatycznego suzafonu, przez puzony, baryton marszowy, trąbki, flugelhorn, aż po trąbki suwakowe – należą do rodziny dętych blaszanych. Zespół nawiązuje do tradycji nowoorleańskich brass bandów, ale idzie własną drogą: łączy klasyczną energię ulicznych orkiestr z nowymi brzmieniami i świeżymi aranżacjami.

Na swoim koncie mają już trzy albumy: Go, Go, To Be On Time! (Requiem Records, 2019), Poniatowski Mosteczek (Soliton, 2022), Narkotyki – nagrany wspólnie z Janem Emilem Młynarskim (Mystic Records, 2023).

Przyjdź, posłuchaj, zatańcz – i poczuj moc dętych instrumentów blaszanych!

 

Pełny program Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu dostępny na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

 

Organizatorami Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu są: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Miasto Elbląg, Tygodnik POLITYKA.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
  • Lepiej pochwalcie sie na co ida pieniadze z KPO, w Elblagu powodzie ale imprezy za imprezami, usmiechnieta Polska
  • Idą na to na co w 2021 roku postanowił pis, a że sami sobie zablokowali te pieniądze na 2 lata to inna sprawa.
  • Normalka, powodziowe sztaby mają już to wszystko obcykane- uspakajają, ze wszystko jest pod kontrolą, później tracą kontrolę aż do momentu kiedy wody opadną I wszystko wraca do normy- czyli tańce, hulanki, swawole- ledwie karczmy nie rozwalą... więcej chleba, wina wódki, wszyscy na starówkę walą, bo już czas pozostał krótki, do następnej cofki w mieście, bawcie więc się elblążanie, I zrozumcie w końcu wreszcie, gdy do kostek woda stanie, sztab to znowu kontroluje I tak problem wciąż roluje
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Rolka papy(2025-08-28)
Reklama
 