Uliczna parada z Brass Federacją podczas Ogrodów Polityki

Uliczną rozrywkę w trakcie Ogrodów POLITYKI zapewni zespół dęty Brass Federacja, który z pasją i rozmachem gra własne kompozycje oraz największe światowe i polskie hity. Będzie głośno, radośnie i tanecznie! Barwny przemarsz z zespołem odbędzie się 7 września (niedziela), start spod Bramy Targowej o godz. 17. Wstęp wolny.

Brass Federacja to prawdziwa orkiestra dęta na miarę XXI wieku. Wszystkie ich instrumenty – od majestatycznego suzafonu, przez puzony, baryton marszowy, trąbki, flugelhorn, aż po trąbki suwakowe – należą do rodziny dętych blaszanych. Zespół nawiązuje do tradycji nowoorleańskich brass bandów, ale idzie własną drogą: łączy klasyczną energię ulicznych orkiestr z nowymi brzmieniami i świeżymi aranżacjami.

Na swoim koncie mają już trzy albumy: Go, Go, To Be On Time! (Requiem Records, 2019), Poniatowski Mosteczek (Soliton, 2022), Narkotyki – nagrany wspólnie z Janem Emilem Młynarskim (Mystic Records, 2023).

Przyjdź, posłuchaj, zatańcz – i poczuj moc dętych instrumentów blaszanych!

Pełny program Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu dostępny na stronie www.bibliotekaelblaska.pl

Organizatorami Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu są: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, Miasto Elbląg, Tygodnik POLITYKA.