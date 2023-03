W Galerii EL. Haft, który niesie idee

Haft w służbie sztuki może nieść ze sobą bardzo aktualne przesłania i zmuszać do refleksji. Udowadnia to Ewa Cieniak, której prace można od czwartku, 30 marca, oglądać w Centrum Sztuki Galeria EL. Zobacz zdjęcia.

Gdy wejdziecie do nawy głównej Galerii El, uwagę powinna przykuć monumentalna praca „Panorama miasteczka”, która celowo została tak rozmieszczona, by widz mógł zobaczyć jej „lewą” stronę. „Prawą”, tę „prawdziwą” zobaczymy, gdy wejdziemy do tego specyficznego okręgu.

- Wiele prac jest tu prezentowanych tak, by zobaczyć lewą i prawą stronę haftu. To jest bardzo istotne w kontekście nie tylko tej wystawy, ale tego, by zawsze gdzieś szukać dwóch perspektyw. Prace Ewy do tego skłaniają – mówiła na wernisażu wystawy Emilia Orzechowska, dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL i kuratorka wystawy. – Nie znałam wcześniej pracy Ewy. Moja znajoma z Warszawy wysłała mi krótki film z otwarcia wystawy prac Ewy, gdzie po raz pierwszy pokazywała „Panoramę miasteczka”. Z takim komentarzem „Zobacz, u ciebie w kościele by to super wyglądało. I faktycznie te prace zasługują na taką przestrzeń – mówiła dyrektorka.

Wystawa pod tytułem „Twarzą w twarz” nie tylko odkrywa lewą i prawą stronę wielu z dzieł artystki, ale przede wszystkim ma wiele przesłań dotyczących aktualnych społecznych problemów. Na przykład cykl pod hasłem „Wake Up Humans” zawiera postaci wyhaftowane tylko w połowie. – My ludzie składamy się z wody, a woda jest zasobem, który się kurczy. Chciałam więc w tych pracach wstrząsnąć nami wszystkimi, byśmy obudzili się i pomyśleli o naturze, bo jesteśmy jej częścią. Jeśli prześpimy ten moment, to być może zaczniemy znikać, jak te śpiące postaci na moich pracach, które są wyhaftowane w tej części, w której nie są wodą – wyjaśnia Ewa Cieniak.

Jak dodaje, inspiruje ją człowiek, relacje między ludźmi, emocje. Nie tylko w rodzinie, ale także między większymi grupami. - Wszystko to, co jest związane z człowiekiem, jego naturą, osobowością. Przetwarzam to na działania artystyczne – mówi artystka. Od lat jest zafascynowana haftem, a do wykorzystania tej techniki w twórczości zainspirowała ją jej babcia.

- Haft pojawił się znienacka. Ta technika kojarzy się może z babciami, z dekorowaniem domów i otoczenia. Dla mnie stał się sposobem na wypowiadanie się na różne tematy, nie tylko łatwe, ale także nurtujące mnie może i inne osoby, czasami trudne, wymagające odwagi, żeby je podjąć. Haft doskonale się moim zdaniem w tym sprawdza – dodaje Ewa Cieniak.

Każdy może to sprawdzić na własne oczy. Wystawa w Galerii EL jest czynna do 7 maja.