W rytmie wody w Bażantarni

Roman Tkaczyk – muzyk, gitarzysta i kompozytor – wystąpi podczas kolejnego koncertu XXIII Letniego Salonu Muzycznego pod tytułem "W rytmie wody". Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza do Bażantarni w niedzielę, 3 sierpnia o godz. 17.

Roman Tkaczyk od urodzenia związany jest z Mikołajkami, gdzie rozpoczęła się i trwa przygoda z gitarą, muzyką, która niewątpliwie była i jest bardzo ważna w jego życiu.

„Muzyka to pozytywna energia – chciałbym się nią dzielić i zarażać jej pozytywną stroną każdego słuchacza. Zapraszam do wstąpienia w mój muzyczny pokład, bogaty w wiele ciekawych i wyjątkowych utworów autorskich, jak i wielu znakomitych utworów sceny polskiej” – mówi o sobie.

Jego muzyka przeniesie słuchaczy w rzeczywistość mazurskich krajobrazów, da też wyjątkową możliwość do przeniesienia jej na kanwę utworów muzycznych.

W utworach, które usłyszymy w niedzielne popołudnie, odnaleźć będzie można cząstkę własnego „ja”, mnogość sytuacji, zdarzeń, co sprawia, że przekaz utworów Romana Tkaczyka jest bardzo rzeczywisty, przez co inspirujący do zastanowienia się nad wszystkim, co nas otacza. Usłyszymy utwory nieszablonowe, utrzymane w wielu miłych dla ucha gatunkach muzycznych opartych na dźwiękach gitary akustycznej. Ważną rolę w utworach odgrywa tekst utworu, niosący spostrzeżenia, tęsknoty, marzenia i z pewnością na długo pozostający w głowie

Roman Tkaczyk jest laureatem wielu nagród i wyróżnień a najważniejszą z nich, jak mówi artysta, „była ocena słuchacza”, i taką właśnie nagrodą został obdarowany trzy lata z rzędu biorąc udział w Krakowskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej Shanties.

Zapraszamy na koncert Romana Tkaczyka 3 sierpnia godz. 17 do muszli koncertowej w Bażantarni, wstęp wolny.

Tegoroczny XXVIII Letni Salon Muzyczny objął Honorowym Patronatem Prezydent Elbląga dr Michał Missan a realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Nadleśnictwo Elbląg, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu oraz Cleaner.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Letniego Salonu.