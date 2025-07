Twoje dziecko może uczęszczać do Przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu za DARMO!

O Niepublicznym Żłobku, Przedszkolu i Klasie Zerowej Mały Europejczyk w Elblągu, kierowanym przez Wioletę Stępczyńską, można śmiało powiedzieć, że to jedna z wiodących i najlepiej przygotowanych do działalności pedagogicznej i oświatowej tego typu placówka w Polsce. Wielomilionowa inwestycja w jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów przedszkolnych w kraju oraz perfekcyjnie zagospodarowany i rozległy park zabaw wysuwają elbląskie przedszkole na pozycję jednego z najlepszych placówek tego typu w Polsce. Teraz możecie swoje dziecko do Małego Europejczyka zapisać...za darmo! Zdjęcia.