W świecie starych płyt i gramofonów

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu serdecznie zaprasza na pierwszą tej jesieni Kawiarenkę Historyczną Clio, podczas której będziemy gościć Romana Olszowca, kolekcjonera gramofonów i pasjonata historii muzyki.

Schyłek XIX wieku postrzegany jest jako epoka rozwoju techniki i wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, co doprowadziło do gwałtownego rozwoju przemysłu i masowej produkcji różnych urządzeń. Również w tym czasie zmaterializowały się odwieczne marzenia i dążenia naszych przodków do zapisu i odtwarzania dźwięku. W tym czasie powstały takie urządzenia jak fonograf, polifon i gramofon, które działają do obecnych czasów i których budowa i działanie zostaną zaprezentowane.

Muzyka pozwala przedstawić nasze emocje, smutki i radości. Osoby biorące aktywny udział w ważnych wydarzeniach historycznych w przeszłości to niejednokrotnie poeci i muzycy. Owocem ich przeżyć były utwory muzyczne, które ulegały przemijaniu wraz z biegnącym czasem.

Dzięki niepozornym czarnym krążkom to, co najbardziej ulotne stało się trwałe, a wyrażone w muzyce emocje znalazły schronienie przed nieuchronnym przemijaniem. Dzięki nim możemy poznać minione pokolenia z bardzo osobistej, intymnej wręcz strony.

Podczas Kawiarenki zostaną odtworzone piosenki z różnych okresów. Będzie można usłyszeć unikatowe i oryginalne utwory, odtwarzane na zabytkowych gramofonach, m. in. Ignacego Jana Paderewskiego. Uczestnicy spotkania usłyszą także nagrania słynnych śpiewaków operowych: Edwarda Reszke, Marceliny Sembrich Kochańskiej, Adama Didura, Fiodora Szalapina, a z okresu międzywojennego Hankę Ordonównę, Zofię Terne, Polę Negri, Jana Kiepurę i Eugeniusza Bodo.

Spotkanie odbędzie się 22 października (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej budynku Gimnazjum.

Wstęp bezpłatny.