Wakacje z jazzem w Krypcie

Autorka plakatu: Beata Branicka

Jesteśmy już na półmetku spotkań jazzowych projektu "Lato w Formie", które realizuje Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki, a jazzowe jam session mają miejsce w Klubie Środowisk Twórczych Krypta. Przed nami kolejny czwartkowy koncert.

W najbliższy czwartek kwartet w składzie: Dawid Kamiński - pianino, Miłosz Chmura - gitara, Filip Arasimowicz - kontrabas i Michał Korsak - perkusja. Czwartek 16 lipca, godz. 19.00. Wstęp wolny. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki