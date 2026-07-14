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Wakacje z jazzem w Krypcie

 Elbląg, Autorka plakatu: Beata Branicka
Autorka plakatu: Beata Branicka

Jesteśmy już na półmetku spotkań jazzowych projektu "Lato w Formie", które realizuje Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki, a jazzowe jam session mają miejsce w Klubie Środowisk Twórczych Krypta. Przed nami kolejny czwartkowy koncert.

W najbliższy czwartek kwartet w składzie: Dawid Kamiński - pianino, Miłosz Chmura - gitara, Filip Arasimowicz - kontrabas i Michał Korsak - perkusja.

Czwartek 16 lipca, godz. 19.00. Wstęp wolny.

Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

 


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