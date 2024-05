Warsztaty dla dzieci i opiekunów w Światowidzie

Na najbliższych zajęciach będziemy tworzyć drewniane domki dla ptaszków inspirowane ptasimi postaciami z bajek. Do dyspozycji będzie wiele materiałów, także materiały związane z bajkowymi postaciami. Towarzyszyć nam będą piosenki z bajek.

Zapraszamy w piątek 31 maja do pracowni dziecięcej. Zajęcia odbędą się w dwóch grupach, w godz. od 9:30 do 10:30 oraz od 12:30 do 13:30.

Warsztaty dla dzieci w wieku 4-10 lat wraz z opiekunem. Cena za dziecko to 30 zł.

Zapisy oraz dodatkowe informacje:

55 611 20 85

beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl