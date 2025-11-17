UWAGA!

----

Tężnie pną się w górę

 Elbląg, Rozpoczęła się budowa tężni solankowych we Fromborku,
Rozpoczęła się budowa tężni solankowych we Fromborku, fot. Anna Dawid

Rozpoczęła się budowa tężni solankowych we Fromborku. Obiekt powstaje przy ul. Dworcowej i jak zapowiadają władze gminy, ma być gotowy w połowie przyszłego roku.

Inwestycja będzie kosztowała niemal 4,6 mln zł. Zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Frombork uzyskał na nią dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Budowa tężni jest związana ze staraniami Fromborka o uzyskanie statusu uzdrowiska. W lipcu gmina przekazała plac budowy braniewskiej spółce Apartament, która wygrała przetarg na realizację obiektu.

- Przewidzieliśmy budowę dwóch tężni połączonych ze sobą sceną. To pomysł, który z kolei może połączyć wypoczynek przy tężni z koncertem czy innymi atrakcjami – mówił w rozmowie z nami Damian Karasiński, burmistrz Fromborka w grudniu 2024 roku.

fot. wizualizacja inwestycji

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku., gdy władze Fromborka ogłaszały przetarg na budowę tężni, pytaliśmy burmistrza Damiana Karasińskiego, jaka jest perspektywa czasowa uzyskania przez miasto takiego statusu. To, jak wówczas tłumaczył, jest uzależnione od powstania zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a takiego zadania gmina nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren parku przy ul. Dworcowej, w planach jest m.in. rewitalizacja zieleni, wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, przygotowanie małej architektury i oświetlenia.

fot. Zrewitalizowany ma też zostać park

daw

  • Takie tężnie idealnie by pasowały blisko Bażantarni, albo w parku Modrzewia :)
    8
    0
    RozrzutnikGnoju(2025-11-17)
  • Kolejny finansowy przekręt.4,6 mln zł. Myślę że NIK powinien się za to zabrać.
  • Trzeba było w przetargu startować jak taniej umiesz wybudować!
  • To będę do Fromborka jeżdzić pooddychać czystym powietrzem
  • Jeszcze lustro na chodniku.....
    0
    2
    Zielarski(2025-11-17)
  • Uwaga autentyk: teściowa na turnusie rehabilitacyjnym spotkała wzburzoną kobietę, mieszkankę Wrocławia, która emocjonalnie relacjonowała, że im postawili tężnie i a) szkodzi b) marnuje się hektolitry wody. I że całe (jak rozumiem pani ogłosiła się samozwańczą reprezentantką i przedstawicielką, głosem ciemiężonych oświeconych) osiedle jest przeciw. Teściowa tłumaczyła, wyjaśniła, że to obieg zamknięty, że witki brzozowe to naturalne, a nie plastikowe, itd itp. a gdzie tam! Pani wiedziała lepiej i "trujo nas". Matko i córko... i kocie...
  • Panie, a nasza tężnia Małgorzaty i Konerta jest perpwtum mobile - nigdy nie znika zapach inhalacyjny i nie generuje kosztów. Z hałasem uruchomiona (chyba nigdy nie ruszyła) i po cichu zamieniła się w szczalnię. Bierzcie przykład Frombor szczanie.
