Tężnie pną się w górę

Rozpoczęła się budowa tężni solankowych we Fromborku. Obiekt powstaje przy ul. Dworcowej i jak zapowiadają władze gminy, ma być gotowy w połowie przyszłego roku.

Inwestycja będzie kosztowała niemal 4,6 mln zł. Zostanie zrealizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Frombork uzyskał na nią dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Budowa tężni jest związana ze staraniami Fromborka o uzyskanie statusu uzdrowiska. W lipcu gmina przekazała plac budowy braniewskiej spółce Apartament, która wygrała przetarg na realizację obiektu.

- Przewidzieliśmy budowę dwóch tężni połączonych ze sobą sceną. To pomysł, który z kolei może połączyć wypoczynek przy tężni z koncertem czy innymi atrakcjami – mówił w rozmowie z nami Damian Karasiński, burmistrz Fromborka w grudniu 2024 roku.

fot. wizualizacja inwestycji

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku., gdy władze Fromborka ogłaszały przetarg na budowę tężni, pytaliśmy burmistrza Damiana Karasińskiego, jaka jest perspektywa czasowa uzyskania przez miasto takiego statusu. To, jak wówczas tłumaczył, jest uzależnione od powstania zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a takiego zadania gmina nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren parku przy ul. Dworcowej, w planach jest m.in. rewitalizacja zieleni, wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszych, przygotowanie małej architektury i oświetlenia.

fot. Zrewitalizowany ma też zostać park