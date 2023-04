Warsztaty wikliny papierowej

Szukasz unikalnych podstawek, koszy czy dekoracji do domu? Zrób je sam, wykorzystując do tego wiklinę papierową! Zapraszamy na warsztaty plastyczne Klubu Aktywnego Seniora, które odbędą się 26 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Wiklina papierowa to ekologiczny materiał, który cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Jest dosyć twardy, a jednocześnie elastyczny i wytrzymały, dlatego idealnie nadaje się do wyplatania drobnych domowych dekoracji, m.in. koszyków czy podkładek na stół. Wykorzystanie wikliny papierowej to także świetny sposób na recykling zalegającej makulatury, np. kolorowych lub czarno-białych gazet.

Jeżeli chcesz poznać tajniki tego rękodzieła – zapraszamy na nasze warsztaty! Spotkanie odbędzie się w środę (26 kwietnia) w godzinach od 12:00 do 14:00 w zaciszu pracowni tkackiej w CSE „Światowid” w Elblągu.

Zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji i zapisy pod adresem mailowym: dorota.grabowska@swiatowid.elblag.pl lub pod numerem tel.: 55 611 20 59.

Termin: 26 kwietnia, godz. 12:00- 14:00

Miejsce: Pracownia tkacka, CSE „Światowid” w Elblągu