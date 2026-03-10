Luty kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia

Prawie 3300 mieszkańców Elbląga było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w lutym roku. Liczba bezrobotnych w naszym mieście przebiła kolejny próg.

1648 Elblążanek i 1646 Elblążan. Razem 3294 mieszkanek i mieszkańców naszego miasta było zarejestrowanych w elbląskim Urzędzie Pracy w lutym tego roku. W porównaniu do stycznia odnotowaliśmy kolejny wzrost liczby mieszkańców bez pracy – o 127 osób. W porównaniu z lutym 2025 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 520 osób. Prawo do zasiłku ma 446 osób.

Więcej bezrobotnych Elblążan w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy było... w marcu 2021 r. - 3366 osób.

Sam fakt wzrostu liczby bezrobotnych w lutym w stosunku do stycznia nie jest niczym niespodziewanym. Z takim zjawiskiem spotykamy się w ostatnich latach regularnie. Warto jednak zwrócić uwagę na skalę zjawiska. W poniższej tabelce przedstawiliśmy jak zmieniała się liczba bezrobotnych w stosunku styczeń/luty od 2020 r.

Rok Liczba bezrobotnych w styczniu Liczba bezrobotnych w lutym Różnica 2020 2583 2717 134 2021 3393 3473 80 2022 2760 2841 81 2023 2766 2813 47 2024 2646 2665 19 2025 2645 2774 129 2026 3167 3294 127

Wśród osób zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie pracy największą grupą są osoby długotrwale bezrobotne – 1452 osoby (44 proc.) oraz bez kwalifikacji zawodowych – 1204 (37 proc.); bez doświadczenia zawodowego jest 435 (13 proc.) osób.

Co czwarty bezrobotny (27 proc.) ma powyżej 50 lat; co dziesiąty (11 proc.) nie ukończył 25 lat. Pomiędzy 25, a 30 rokiem życia jest kolejnych 11 proc. bezrobotnych.

932 osoby (28 proc.), w tym 743 kobiety (45 proc. bezrobotnych kobiet) ma na wychowanie minimum jedno dziecko w wieku do 18 lat (lub 24 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami). 362 kobiety nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka.

To tylko niektóre liczby przedstawiające statystyki elbląskiego bezrobocia.

Opublikowano także stopy bezrobocia w styczniu. W Elblągu stopa wynosiła 8,3 proc., najwięcej od lutego 2021 r. Dla porównania stopa w powiecie wynosi 14,2 proc., w województwie warmińsko – mazurskim niebezpiecznie zbliża się do dwucyfrówki: w styczniu odnotowywano 9,9 proc. W Polsce – 6,0 proc.