Luty kolejnym miesiącem wzrostu bezrobocia
Prawie 3300 mieszkańców Elbląga było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w lutym roku. Liczba bezrobotnych w naszym mieście przebiła kolejny próg.
1648 Elblążanek i 1646 Elblążan. Razem 3294 mieszkanek i mieszkańców naszego miasta było zarejestrowanych w elbląskim Urzędzie Pracy w lutym tego roku. W porównaniu do stycznia odnotowaliśmy kolejny wzrost liczby mieszkańców bez pracy – o 127 osób. W porównaniu z lutym 2025 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 520 osób. Prawo do zasiłku ma 446 osób.
Więcej bezrobotnych Elblążan w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy było... w marcu 2021 r. - 3366 osób.
Sam fakt wzrostu liczby bezrobotnych w lutym w stosunku do stycznia nie jest niczym niespodziewanym. Z takim zjawiskiem spotykamy się w ostatnich latach regularnie. Warto jednak zwrócić uwagę na skalę zjawiska. W poniższej tabelce przedstawiliśmy jak zmieniała się liczba bezrobotnych w stosunku styczeń/luty od 2020 r.
|
Rok
|
Liczba bezrobotnych w styczniu
|
Liczba bezrobotnych w lutym
|
Różnica
|
2020
|
2583
|
2717
|
134
|
2021
|
3393
|
3473
|
80
|
2022
|
2760
|
2841
|
81
|
2023
|
2766
|
2813
|
47
|
2024
|
2646
|
2665
|
19
|
2025
|
2645
|
2774
|
129
|
2026
|
3167
|
3294
|
127
Wśród osób zarejestrowanych w elbląskim Powiatowym Urzędzie pracy największą grupą są osoby długotrwale bezrobotne – 1452 osoby (44 proc.) oraz bez kwalifikacji zawodowych – 1204 (37 proc.); bez doświadczenia zawodowego jest 435 (13 proc.) osób.
Co czwarty bezrobotny (27 proc.) ma powyżej 50 lat; co dziesiąty (11 proc.) nie ukończył 25 lat. Pomiędzy 25, a 30 rokiem życia jest kolejnych 11 proc. bezrobotnych.
932 osoby (28 proc.), w tym 743 kobiety (45 proc. bezrobotnych kobiet) ma na wychowanie minimum jedno dziecko w wieku do 18 lat (lub 24 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami). 362 kobiety nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka.
To tylko niektóre liczby przedstawiające statystyki elbląskiego bezrobocia.
Opublikowano także stopy bezrobocia w styczniu. W Elblągu stopa wynosiła 8,3 proc., najwięcej od lutego 2021 r. Dla porównania stopa w powiecie wynosi 14,2 proc., w województwie warmińsko – mazurskim niebezpiecznie zbliża się do dwucyfrówki: w styczniu odnotowywano 9,9 proc. W Polsce – 6,0 proc.