Będzie praca w Informacji Turystycznej

Na razie działa jeden punkt Informacji Turystycznej w Ratuszu Staromiejskim. Drugi zostanie uruchomiony na sezon letni. I prawdopodobnie powstanie jeszcze trzeci. Kto będzie je obsługiwał?

Przypomnijmy: Ratusz ogłosił konkurs na prowadzenie elbląskich punktów Informacji Turystycznej przez dwa lata. Po naszych publikacjach nie zdecydowano się podpisać umowy z Fundacją Grupa Wodna, która uzyskała największą ilość punktów. Elbląski oddział PTTK, który złożył drugą ofertę nie wyraził chęci dalszego prowadzenia punktów.

I urzędnicy stwierdzili, że sami będą prowadzić elbląską Informację Turystyczną. Punkt w Ratuszu Staromiejskim już działa. Od 1 maja do 30 września będzie uruchomiony kolejny punkt Informacji Turystycznej. W planach jest też uruchomienie trzeciego punktu, jego lokalizacja jest jeszcze nieznana.

Do obsługi punktów Informacji Turystycznej w sezonie letnim urząd planuje zatrudnić 4 – 6 dodatkowych osób. Będą zatrudnieni na podstawie umowy – zlecenia. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia naboru?

- Publikacja ogłoszenia o naborze nie dotyczy tego rodzaju umów, ponieważ są one zawierane na podstawie Kodeksu cywilnego i nie stanowią zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – informuje Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego biura prezydenta.

Od 19 lutego na powrót funkcjonuje też rozpiska wydarzeń skierowanych dla turystów na stronie turystyka.elblag.eu