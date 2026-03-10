Zimę żegnamy rachunkiem na siedem i pół miliona

Tyle właśnie wydało miasto na tegoroczną "Akcję Zima". W ubiegłym sezonie zimowe utrzymanie dróg kosztowało 5,7 mln zł.

Czas podsumować zimowe, miejskie wydatki, a w tym roku były one niemałe. Choć do zimy stulecia z końca lat 70. sporo jeszcze brakowało, to tegoroczna należała do najsroższych w ostatnich dziesięcioleciach. W ubiegłym sezonie na zimowe utrzymanie dróg miasto wydało ponad 5,7 mln zł.

- Koszt „Akcji Zima” od listopada 2025 do końca lutego 2026 wyniósł 7 542 488 zł brutto. Zgodnie z warunkami umowy (zadania z tym związane realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – red.) brało w niej udział 8 piaskarko-solarek, 6 pojazdów z pługiem odśnieżnym i 11 pojazdów z pługiem odśnieżnym typu lekkiego – informuje Jacek Żukowski z Referatu Prasowego w Biurze Prezydenta Miasta.

EPGK rozpoczęła 9 marca prace związane z pozimowym oczyszczaniem jezdni i chodników. Jak informują urzędnicy, w pierwszej kolejności objęte nim będzie Stare Miasto, centrum oraz główne ciągi komunikacyjne.

- W kwestii remontów nawierzchni ulic informuję, że zabezpieczenie ubytków w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego odbywa się nieprzerwanie przez cały sezon zimowy. W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w drugiej połowie marca planowane jest rozpoczęcie remontów nawierzchni w większym zakresie – podkreśla Jacek Żukowski.

Podczas tegorocznej „Akcji Zima” zużyto 2 038 ton soli, 1 551 ton mieszkanki, 840 ton piasku.