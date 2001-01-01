UWAGA!

„Weekend seniora z kulturą” w Bibliotece Elbląskiej

 Elbląg, „Weekend seniora z kulturą” w Bibliotece Elbląskiej
fot. arch. Biblioteki Elbląskiej

W pierwszą sobotę października (4.10) zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wydarzenia odbywające się w ramach tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Weekend seniora z kulturą”. W tym dniu seniorzy będą mogli zwiedzić bezpłatnie Interaktywną Wystawę Dawnej Książki i Prasy Elkamera oraz wziąć udział w dedykowanych im zajęciach. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

„Weekend seniora z kulturą” to wyjątkowy projekt, który pozwala łączyć pokolenia i aktywizować społeczność lokalną do uczestnictwa w życiu kulturalnym w atmosferze pełnej otwartości.

 

Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera, ul. św. Ducha 3-7

godz. 9:00-15:00

Darmowe zwiedzanie dla seniorów

 

Filia Biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20

godz. 11:00-15:00

„Planszówki bez metryki” – spotkanie z grami planszowymi

Zapraszamy na wspólną zabawę, rozmowy i ćwiczenie pamięci przy grach planszowych. Nauczymy zasad, zagramy razem, spędzimy czas w dobrej atmosferze. Planszówkowe spotkanie będzie świetną okazją, by poznać nowych znajomych i spędzić czas aktywnie.

 

Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16

godz. 13:00-15:00

„Malowanie przy kawie” – warsztaty malarskie

Malowanie z wykorzystaniem kawy, farb akwarelowych i zastosowaniem rożnych technik malarskich. Inspiracją będą kwiaty.

 

Filia biblioteczna Lokomotywa

godz. 12:00

„Umysł w ruchu – uśmiech na duchu” – spotkanie dla seniorów łączące trening umysłu z poznawaniem nowych technologii

W programie: krzyżówki i quizy pełne ciekawostek, interaktywne gry słowne i logiczne, wspólne łamigłówkowe wyzwanie.

Informacja Biblioteki Elbląskiej

