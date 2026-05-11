Weekend z Millennium Docs Against Gravity w Światowidzie

Od 15 do 17 maja w Kinie Światowid odbędą się wyjątkowe pokazy w ramach Weekendu z Millennium Docs Against Gravity - jednego z największych i najważniejszych festiwali filmów dokumentalnych na świecie.

Millennium Docs Against Gravity od lat prezentuje kino dokumentalne z najwyższej półki - od poruszających historii społecznych, przez kino muzyczne i sportowe, po filmy podejmujące najważniejsze wyzwania współczesnego świata. W tym roku festiwal odbywa się w datach 8-17 maja w siedmiu miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy, a także online. Jego poprzednia edycja przyciągnęła rekordową publiczność - ponad 181 tysięcy widzów i widzek.

Tegoroczna odsłona MDAG przebiega pod hasłem „Poszukiwania”. To poszukiwania twórców i twórczyń nowych sposobów opowiadania o rzeczywistości, ale także poszukiwania publiczności - wiedzy, inspiracji i narzędzi do lepszego zrozumienia świata. W czasach niepewności i podziałów festiwal stawia na dialog, emocje i wspólne doświadczenie kina dokumentalnego.

Specjalnie dla elbląskiej publiczności przygotowano sześć starannie wyselekcjonowanych filmów 23. edycji festiwalu - tytułów nagradzanych, szeroko komentowanych i poruszających najważniejsze tematy współczesności. W programie znalazły się filmy o przyjaźni, zmianach klimatu, wspinaczce, manipulacji informacją, muzyce oraz pamięci i przemijaniu.

PROGRAM WEEKENDU Z MDAG W KINIE ŚWIATOWID:

15 maja (piątek)

18:00 — „Kandydaci Śmierci”, reż. Maciej Cuske, Polska, 2026, 96 min

20:00 — „Niedźwiedzica”, reż. Asgeir Helgestad, Norwegia/Grecja, 2026, 94 min

16 maja (sobota)

18:00 — „Wspinaczka”, reż. Jon Glassberg, Austria, 2025, 83 min

20:00 — „Orwell 2+2=5”, reż. Raoul Peck, Francja/USA, 2025, 119 min

17 maja (niedziela)

18:00 — „Broken English”, reż. Jane Pollard, Iain Forsyth, Wielka Brytania, 2025, 96 min

20:00 — „O czasie i wodzie”, reż. Sara Dosa, Islandia/USA, 2026, 90 min

Weekend z Millennium Docs Against Gravity w Kinie Światowid to wyjątkowa okazja, by zobaczyć kino dokumentalne światowego poziomu bez wyjazdu do największych festiwalowych miast. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników ambitnego kina, inspirujących historii i filmów, które zostają z widzem na długo po seansie.

Bilety dostępne na: https://bilet.swiatowid.elblag.pl/

