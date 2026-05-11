Co zrobić ze schronami?

W marcu informowaliśmy naszych Czytelników o planach miasta dotyczących remontów schronów. Ratusz ogłosił przetargi na dokumentację projektowo-kosztorysową. Ostatecznie oba postępowania zostały unieważnione. Dlaczego?

Przypomnijmy: chodzi o schrony zlokalizowane na Warszawskim Przedmieściu i Zawadzie. Celem było przystosowanie obu do kategorii schronów S-1 wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To najniższa kategoria schronu (wyżej jest jeszcze S-2 i S-3).

Taki schron ma zabezpieczać przed skutkami wybuchu, wstrząsem oddziałującym na konstrukcję, obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadającymi elementami konstrukcji, odłamkami amunicji oraz ostrzałem z broni małokalibrowej, promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu promieniotwórczego, oddziaływaniem pożaru w obrębie budynku oraz skażeniem środowiska wewnętrznego w budowli na skutek działania środków biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych poza schronem.

W myśl dokumentacji należało: osuszyć istniejące ściany, wykonać drenaż opaskowy, wyremontować osuszone ściany, drzwi, wzmocnić lub wymienić strop, wyremontować istniejące instalacje, wyremontować ściany i płyty stropu wyjścia awaryjnego oraz posadzki.

Zgodnie z pierwotnym założeniem wykonawcy mieli złożyć swoje oferty do 20 marca. Potencjalni wykonawcy zaczęli jednak dopytywać o szczegóły inwestycji, Specyfikację Warunków Zamówienia urzędnicy zmieniali pięć razy. Ostatecznie 4 maja pojawił się komunikat o unieważnieniu postępowania. Jak się okazało, błędna była ekspertyza techniczna schronu.

„Autor ww. ekspertyzy dokonał jej uzupełnienia, które przesłał Zamawiającemu dnia 9.04.2026 r. Przedstawienie ww. uzupełnień w istotny sposób wpłynęło na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia (…) oraz na koszty wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych. Tak znaczny wzrost kosztów dostosowania istniejącego obiektu do wymagań przewidzianych dla schronów kategorii S-1 (...), w rezultacie uzupełnienia ekspertyz spowodował, że koszty te ponad czterokrotnie przekraczają kwotę budżetową Zamawiającego przewidzianą na zadanie: „Modernizacja obiektów zbiorowej ochrony w Elblągu” - czytamy w uzasadnieniu decyzji o unieważnieniu przetargów.

Teraz urzędnicy przeanalizują sytuację. Wyjścia są dwa: dostosowanie budowli do standardów ukrycia (mniej rygorystyczne warunki do spełnienia) lub budowa schronów S-1 w innych lokalizacjach.