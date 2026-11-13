Wernisaż wystawy „Kobieca Dusza” Magdaleny Jeleń

13 listopada w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Kobieca Dusza” autorstwa Magdaleny Jeleń. Spotkanie było okazją do poznania kulis powstawania zdjęć, inspiracji artystki oraz jej podejścia do fotografowania kobiet.

Podczas wernisażu Magdalena Jeleń opowiedziała o swojej drodze do tworzenia kobiecych sesji fotograficznych i odpowiadała na pytania gości. Uczestnicy mogli obejrzeć fotografie prezentowane w holu głównym CSE Światowid, a także albumy zawierające zdjęcia z innych sesji autorki. Szczególnym eksponatem wystawy była pierwsza suknia uszyta przez artystkę na jej własną, sentymentalną sesję zdjęciową.

„Kobieca Dusza” to fotograficzna opowieść o kobiecości w różnych odsłonach, emocjach, sile i delikatności. Na zdjęciach kobiety prezentowane są w naturalnych plenerach, m.in. wśród lasów, łąk i nad wodą. Autorka odchodzi od jednego kanonu piękna, skupiając się na indywidualności bohaterek, ich relacji z własnym ciałem i sposobie postrzegania siebie. Ważnym elementem projektu jest również proces powstawania zdjęć, oparty na zaufaniu i swobodzie podczas sesji.

Magdalena Jeleń jest fotografką kobiet, hipnoterapeutką i studentką psychologii. W swojej pracy łączy fotografię z zainteresowaniem emocjami i kobiecym doświadczeniem.

Wystawa „Kobieca Dusza” będzie dostępna w holu głównym CSE „Światowid” do 31 stycznia 2027 roku. Wstęp jest wolny.