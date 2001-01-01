Weź udział w konkursie „Dźwięki Natury”

Posłuchaj uważnie - wiatr w koronach drzew, śpiew ptaków, szum fal czy deszczu to naturalna muzyka, którą chcemy zbierać i promować. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza mieszkańców całej Polski do przesyłania autorskich nagrań dźwięków przyrody w ramach projektu „EkoDźwięki: Muzyka z Natury i dla Natury”.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na piękno dźwięków natury, rozwijanie wrażliwości ekologicznej oraz zachęcanie do uważnego słuchania przyrody. Szukamy czystych, ciekawych nagrań terenowych - od szumu liści, przez śpiew ptaków i brzęczenie owadów, po fale, strumienie czy odgłosy burzy. Prace oceni jury pod kątem jakości nagrania, oryginalności i czasu trwania; autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe, a wyróżnieni - pamiątkowe dyplomy. Konkurs jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich - bez podziału na kategorie wiekowe (uczestnicy niepełnoletni startują za zgodą rodziców/opiekunów).



Prace indywidualne - każdy może przesłać wiele nagrań.

Długość nagrania: min. 30 s, preferowane 1–5 minut.

Format pliku: mp3, wav, acc, flac (inne formaty po wcześniejszej konsultacji).

Nagrania powinny być jak najczystsze (minimalne zakłócenia - bez rozmów, dźwięków samochodów itp.).



Udział oznacza nieodpłatne przekazanie majątkowych praw autorskich do nagrań na pola eksploatacji wskazane w regulaminie (prezentacja w mediach społecznościowych, obróbka na warsztatach projektu, publikacja na stronach Organizatora, utrwalenie na nośnikach elektronicznych, przekazanie do instytucji współpracujących). Organizator potwierdza każdorazowo otrzymanie zgłoszenia - brak potwierdzenia oznacza brak zgłoszenia przyjętego.



Dlaczego warto wziąć udział?

szansa, by Twoje nagranie trafi do ogólnopolskich publikacji i projektów edukacyjnych;

możliwość wygrania nagród rzeczowych lub finansowych;

doświadczenie i promocja — nagrania mogą zostać wykorzystane w warsztatach, publikacjach i przekazane partnerom projektu (m.in. Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca);

to też doskonały powód, by wyjść w teren i popracować nad uchem i warsztatem terenowym.



Termin nadsyłania zgłoszeń (ostateczny): 31 października 2025 r. Jak zgłaszać: prześlij kompletnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz plik dźwiękowy na adres mailowy Organizatora / koordynatora: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl (można też kontaktować się przez ogólny e-mail: info@swiatowid.elblag.pl). Organizator każdorazowo wyśle potwierdzenie otrzymania pracy - jeśli go nie otrzymasz, zgłoszenie nie zostało zarejestrowane. Dołączamy do ogłoszenia: kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu (w formie załączników) — w karcie jest miejsce na opis nagrania (co to za dźwięk, gdzie i kiedy zostało zarejestrowane) oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych i przekazaniu praw.





Organizator: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, koordynator konkursu: Aleksandra Bednarczuktel.: 55 611 20 59

Strona organizatora: www.swiatowid.elblag.pl