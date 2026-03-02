Wiosenne „Cuda Wianki” w Elblągu

Wraz z nadejściem wiosny wielu z nas nabiera ochoty na zmiany – także te twórcze. To pora roku, która sprzyja nowym pomysłom, pracy z kolorem i chwilom uważności. Idąc za tymi nastrojami, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza 28 marca 2026 roku na trzecią edycję warsztatów florystycznych „Cuda Wianki – Wiosna”, podczas których uczestnicy będą mogli stworzyć własne, wiosenne kompozycje z naturalnych materiałów.

Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w rękodziele oraz spędzić czas w inspirującej atmosferze. Cykl „Cuda Wianki” z każdą kolejną odsłoną cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a wiosenna edycja ma być kolejną okazją, by do niego dołączyć.

Dla początkujących i pasjonatów

Warsztaty są adresowane zarówno do osób początkujących, jak i tych, które mają już pierwsze doświadczenia z florystyką. Organizatorzy zaznaczają, że nie są wymagane specjalne umiejętności – wystarczy otwartość na nowe doświadczenia i chęć twórczego działania.

Podczas spotkania uczestnicy wykonają własnoręcznie wianek z suszonych i stabilizowanych roślin. To materiały trwałe, dzięki którym kompozycja przez długi czas zachowuje swój kształt i kolor. Gotowy wianek może stać się efektowną dekoracją wnętrza lub oryginalnym, własnoręcznie przygotowanym prezentem.

Twórczy relaks wśród naturalnych materiałów

Uczestnicy poprzednich edycji zwracali uwagę, że tworzenie wianków to nie tylko praca manualna, ale także forma relaksu. Spokojne tempo zajęć, kontakt z naturalnymi materiałami oraz subtelny zapach suszonych roślin sprzyjają wyciszeniu i oderwaniu się od codziennych obowiązków. To czas skupienia i satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy.

W trakcie warsztatów uczestnicy:

- poznają podstawy budowania kompozycji florystycznych,

- nauczą się łączyć kolory i faktury suszonych roślin,

- dowiedzą się, jak krok po kroku konstruować i mocować elementy wianka,

- stworzą własną, niepowtarzalną dekorację.

Zajęcia poprowadzi instruktorka, która przeprowadzi grupę przez wszystkie etapy pracy, udzielając wskazówek i wsparcia. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały oraz narzędzia.

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się 28 marca 2026 roku o godz. 12:00 w Pracowni tkactwa i rękodzieła artystycznego CSE „Światowid” w Elblągu. Koszt udziału wynosi 120 zł.

Zapisy przyjmowane są mailowo pod adresem: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl oraz telefonicznie: 55 611 20 85.

Jak podkreślają organizatorzy, to propozycja dla wszystkich, którzy chcą spędzić dwie godziny w twórczej atmosferze, w otoczeniu naturalnych materiałów i wiosennych inspiracji.