Wrześniowa poezja w kolorze niebieskim

fot. pixabay.com

Dzień za dniem zbliża się wrzesień, a jeśli wrzesień i poezja w Elblągu, to znaczy, że przed nami Festiwal Literatury „Wielorzecze“. Będzie więc okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi słowa m. in. warsztaty z pisania piosenek przeprowadzi Rafał Bryndal.

Festiwal Literatury „Wielorzecze“ odbędzie się w dniach 23-25 września. Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia festiwalu będzie koncert piosenki francuskiej. W pubie Sąsiedzi wystąpią Daria Zaradkiewicz i Paweł Nowak. Darię Zaradkiewicz kojarzyć mogą telewidzowie - wygrała odcinek Szansy na Sukces z Grzegorzem Turnauem. Jest laureatką XII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Francuskiej w Radziejowie. Paweł Nowak gra na akordeonie, jest współzałożycielem Almost Jazz Group i Alberti & Nowak Quartet. Co ciekawe, artysta występuje w różnych projektach: zarówno solowych jak i z orkiestrami, a także bierze udział kabarecie pt. „W czasie deszczu dzieci się nudzą – Dorota Lulka i Młodsi Panowie” z repertuarem Kabaretu Starszych Panów. W piątkowy wieczór oboje zabiorą nas w muzyczną podróż do stolicy Francji i nie tylko. Oprócz tego w piątek przewidziano Literackie Integracje Wielorzeczne oraz coś dla wyluzowania czyli... Wyluzowany Turniej Jednego Wiersza „Erotyki i inne wybryki” Sobota Nie da się ukryć, że piątek będzie swoistą przystawką do sobotniego dania głównego. Na gości festiwalu czekać będzie sześcioro artystów z różnych dziedzin. Na początek - warsztaty literackie z Mirką Szychowiak. Poetka ma na koncie m. in. nominację do Nagrody Literackiej Nike oraz wielu innych nagród. Oprócz poezji pisze także opowiadania. Po warsztatach organizatorzy zapraszają na spotkanie z Małgorzatą Bobak - Końcową. Postać wielu talentów: poetka, malarka, animatorka kultury, ilustratorka książek. oraz członkini Polskiego Stowarzyszenia Haiku. Wydała kilka tomików - najnowszym są Papierowe serwetki z 2019 r. Po południu organizatorzy wyjdą trochę za obręb szeroko pojętej literatury. W ramach festiwalu swoje prace wystawi Bogdan Chojnacki. Do literatury wrócimy zaraz po wernisażu. Beata Biały będzie promować swoją najnowszą książkę „Słońca bez końca“. Pod nieco tajemniczym tytułem kryje się biografia kultowej już artystki - Kory. „Beata Biały z uwagą i czułością składa portret Kory niczym obraz z setek puzzli. Z rozmów z jej bliskimi, przyjaciółmi. Z zapisków i wspomnień, ze słów samej Kory kreśli fascynujący obraz tej wyjątkowej artystki i wyjątkowej kobiety.“ - czytamy na portalu Lubimyczytac.pl A potem... Znów spotkanie autorskie. Tym razem z Małgorzatą Lebdą - laureatką tegorocznej nagrody poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej oraz m. in. Nagrody Literackiej Gdynia w 2019 r. Poetka wydała pięć książek poetyckich - będzie więc o czym rozmawiać. Następnym punktem programu jest... kolejne spotkanie autorskie z Utą Przyboś. Wyraz „Uta“ po japońsku znaczy poezja, ale... W tym przypadku droga do wierszy była odrobinę kręta. Przyszła poetka dwa lata studiowała matematykę, aby później kontynuować naukę na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Nazwisko też nie jest przypadkowe - ojcem poetki był Julian Przyboś. Wszystkie spotkania autorskie odbędą się w sali św. Duch w Bibliotece Elbląskiej. Sobotę zwieńczy koncert Tomasza Steńczyka i slam poetycki. A to już w Mjazzdze. Niedziela Ostatniego dnia festiwalu będzie można spróbować napisać piosenkę pod okiem Rafała Bryndala, który w Muzeum Archeologiczno-Historycznym przeprowadzi warsztaty. Określić czym zajmuje się Rafał Bryndal w kilku słowach jest niemożliwością. Dziennikarz, satyryk, autor tekstów, aktor dubbingowy - to tylko kilka z jego aktywności. Po warsztatach organizatorzy zapraszają na spotkanie z Robertem Kowalskim z Paryskich Salonów Romantyków - inicjatywy mającej na celu popularyzację epoki romantyzmu i przybliżanie artystów z nią związanych. Festiwal zakończy wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Wielorzecze“. oraz panel dyskusyjny o kulturze. O czym będzie panel - niespodziankę zdradzimy bliżej terminu festiwalu. Niedzielne wydarzenia odbędą się w elbląskim Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Szczegółowy program Festiwalu Literatury „Wielorzecze“ opublikujemy na początku września.

SM