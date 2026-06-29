Wystawa Angeliki Puff w Galerii EL: Intymność i pamięć włosów

CS Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Angeliki Puff „Hairline” oraz performans „Vinculum”*, które odbędą się w czwartek, 2 lipca, o godz. 18 w krużganku Galerii EL.

Włosy rosną nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko inne zostało już utracone. Są jednym z najbardziej intymnych śladów naszego istnienia – materialnym dowodem czasu przepływającego przez ciało. Przechowują pamięć, stają się relikwiami, amuletami i pamiątkami po bliskich. W różnych kulturach przypisywano im moc magiczną, duchową i erotyczną. Bywały oznaką siły i kobiecości, ale także narzędziem kontroli, zawstydzenia i podporządkowania.

To właśnie włosy stają się punktem wyjścia dla wystawy Hairline Angeliki Puff. Tytułowa „hairline” oznacza linię włosów, ale także delikatne pęknięcie, ledwie widoczny ślad naruszenia struktury. Wystawa rozwija się w przestrzeni pomiędzy połączeniem a rozdzieleniem, zakorzenieniem a wykorzenieniem, bliskością i oddaleniem. To opowieść o pamięci, dziedziczeniu i więziach, które nawet wtedy, gdy zostają nadwyrężone, nie znikają całkowicie.

Twórczość Angeliki Puff wyrasta z osobistych historii rodzinnych, jednak szybko przekracza wymiar autobiograficzny. Artystka buduje wielowarstwową narrację o ciągłości pokoleniowej, skupiając uwagę na kobiecej linii dziedziczenia. Matki, babki i prababki pojawiają się tutaj jako strażniczki pamięci, doświadczeń i sposobów przetrwania przekazywanych poza oficjalnymi historiami.

Szczególne miejsce zajmuje nazwisko odziedziczone po prababce, przechodzące przez kobiecą linię genealogii. W tle tej opowieści pobrzmiewa także twórczość Louise Bourgeois, dla której figura pajęczycy była symbolem matki, opiekunki i tkaczki pamięci. U Puff genealogia również przybiera formę sieci połączeń – nie stabilnej i uporządkowanej, lecz splątanej, pełnej napięć, śladów i zależności, od których nie sposób całkowicie się uwolnić.

Wystawę zamieszkują formy przypominające włosy, nici, korzenie, włókna, pnącza i liany. Rozciągają się pomiędzy ziemią a niebem, przeszłością a teraźniejszością, tworząc krajobraz nieustannych połączeń. Więzi mogą podtrzymywać i chronić, lecz potrafią również ograniczać i wikłać. Zakorzenienie nie jest tutaj stanem jednoznacznym – może być źródłem siły, ale także ciężarem.

Istotnym wątkiem wystawy pozostaje również doświadczenie migracji. Artystka, pochodząca ze Śląska i mieszkająca obecnie w Amsterdamie, podejmuje refleksję nad życiem pomiędzy miejscami, językami i tożsamościami. Powrót do rodzinnych historii nie jest próbą odzyskania utraconego domu, lecz sposobem zrozumienia własnej pozycji pomiędzy tym, co odziedziczone, a tym, co można stworzyć samodzielnie.

Prezentowana w przestrzeni dawnego kościoła wystawa nabiera dodatkowego wymiaru symbolicznego. Towarzyszący jej performans uruchamia doświadczenie zawieszenia pomiędzy zakorzenieniem a pragnieniem wolności, pomiędzy ciężarem dziedzictwa a potrzebą samostanowienia. Gest pracy z własnymi włosami staje się próbą ponownego oswojenia pamięci, przestrzeni i własnej historii.

Hairline jest opowieścią o tym, jak dziedziczymy nie tylko nazwiska, przedmioty i rodzinne historie, ale również emocje, lęki, pragnienia i sposoby patrzenia na świat. O splątanych liniach pamięci, które nieustannie się zmieniają, a mimo to pozostają częścią nas.

Angelika Puff (przed 2025 Angelika Czubasiewicz) – artystka wizualna i performerka. Urodzona na Śląsku, od kilku lat mieszka i pracuje w Amsterdamie. Tworzy w obszarze malarstwa, performansu i instalacji, łącząc działania performatywne z procesami partycypacyjnymi i edukacyjnymi. W swojej praktyce bada tożsamość, płeć, religię oraz doświadczenia emigracyjne, często odwołując się do symboliki rodzinnego gospodarstwa i wychowania wiejskiego. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (MFA, 2023) oraz programu Erasmus+ w FBAUP, Porto. Jej prace prezentowane są na wystawach indywidualnych, m.in. „Krew korzeni” (Jak Zapomnieć Gallery, Kraków), „Ucieleśniony relikt” (Śląskie Centrum Kultury, Nakło Śląskie), a także na licznych wystawach zbiorowych w Polsce i Europie (Galeria Met, Berlin; The Grey Space, Haga; Ubiškės3, Litwa; ASP Katowice). Jest założycielką ARENA Art Space, organizacji realizującej projekty edukacyjne i społeczne w obszarze performansu w Europie. Uczestniczyła w rezydencjach artystycznych, m.in. Culture Moves Europe (Ubiškės, Litwa) i DOOR Creative Studio (Amsterdam).

*Vinculum (łac. więź, wiązanie, okowy).

Wystawa: „Hairline”

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg

Termin: 2.07 – 6.09.2026

Wernisaż: 02.07.2026, godz. 18:00

Kurator: Emilia Orzechowska

Artysta: Angelika Puff