Wystawa Arkadiusza Sylwestrowicza w Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Arkadiusza Sylwestrowicza “AI. Duch zaprojektowany”. Wernisaż odbędzie się 19 stycznia, godz. 18.

Wystawę tworzą dwa najnowsze cykle prac Arkadiusza Sylwestrowicza: Kwiaty oraz Yasuni. Na pierwszy składają się obiekty malarskie będące połączeniem dokumentacji fotograficznej kwiatów sfotografowanych podczas pobytu artysty w amerykańskiej dżungli z rysunkiem oraz czystym pigmentem. To prace na wskroś pełne kolorów i faktur, zmuszające do odbioru w pełni sensualnego. Drugi cykl to prace audiowizualne skomponowane w taki sposób, aby oddać różnorodność doznań artysty w Parku Narodowym Yasuni w Ekwadorze. Z jednej strony artysta pozostaje wierny klasycznej formie rejestracji wideo, z drugiej zaś przedstawiając swoje prace w oglądzie wertykalnym z nową warstwą audio, nadaje obrazowi zupełnie nowego znaczenia. Tematem spajającym cykle jest sztuczna inteligencja, jako nowe narzędzie “tworzenia”. Arkadiusza prace, bowiem mogły zostać uznane za wytworzone przez algorytmy AI, jednak on zadaje pytanie, czy byłaby to sztuka prawdziwa, powstała dzięki bodźcom, które artysta odczuł osobiście i dogłębnie podczas wizyty w ekwadorskiej, intensywnej naturze, czy tylko działaniem na wskroś zaprojektowanym.

Arkadiusz Sylwestrowicz (ur. 1971 w Łodzi) Studiował na ASP w Gdańsku. Obecnie prowadzi pracownię Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa w ASP w Gdańsku. Prace w zbiorach państwowych: Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe Pałac Opatów, Gdańsk; Caja Negra, Santiago de Chile, MAC Guayaquil, Ekwador.

– Wernisaż wystawy: 19 stycznia 2024 r., godz.: 18:00

– Wystawa potrwa do 3 marca 2024 r.

– Kurator: Maciej Olewniczak

– Wystawa odbędzie się na dwóch piętrach empory Galerii EL

– Współpraca: MarioZ (Chile), Żuławy, P!sk

Patroni medialni: Elbląg Express, Truso.TV

Partnerzy: Miasto Elbląg, Kwiaciarnia Zielony Gaj, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział malarstwa Akademii Sztuk

Pięknych w Gdańsku, Fundacja Art Forma

Wspiera artystę: Browar Amber