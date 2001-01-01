UWAGA!

Wystawa made in Schichau

 Elbląg, Wystawa made in Schichau

Od 15 września w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu można oglądać wystawę poświęconą koncernowi Ferdynanda Schichaua. Spotkanie z autorem wystawy, Michałem Glockiem, odbędzie się 25 września w Galerii Filar w Bibliotece ANS.

- To zbiór widokówek z okrętami I statkami zbudowanymi w większości w Elblągu. Jest tam kilka albumów z malarstwem marynistycznym...reprodukcje planów stoczniowych itp...to dopiero początek tej drogi – możemy przeczytać w mediach społecznościowych Michała Glocka.

Od 15 września w Galerii Filar w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych (al. Grunwaldzka) można oglądać wystawę „Schichau: Epoka stali. Zapomniane dziedzictwo techniczne zaklęte w ilustracji.” Można na niej zobaczyć widokówki, fotografie, ilustracje, publikacje z kolekcji autora.

25 września, o godzinie 17 w Bibliotece ANS odbędzie się spotkanie z autorem wystawy. Wstęp wolny. Wystawę można oglądać do 8 października.

