Wytnij, odbij, zachwyć! – kreatywne warsztaty linorytu

fot. Biblioteka Elbląska

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej młodzież 13+ oraz osoby dorosłe na kolejne warsztaty linorytu – jednej z najciekawszych technik grafiki warsztatowej polegającej na ręcznym wycinaniu wzorów w linoleum i odbijaniu ich na papierze. Do wyboru dwa terminy. Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Do wyboru dwa terminy: 23 sierpnia (sobota), godz. 12:00-15:00 24 sierpnia (niedziela), godz. godz. 11:00-14:00 Podczas spotkania uczestnicy: – poznają podstawy pracy w technice linorytu, – zaprojektują i wykonają własną matrycę, – stworzą unikalne odbitki graficzne. Punktem wyjścia do twórczych działań będą dawne grafiki z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności plastyczne. Wszystkie materiały zapewnia organizator. Miejsce: Elkamera w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida, ul. św. Ducha 3-7. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy: Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera ul. św. Ducha 3-7 tel. (55) 625 60 32 elkamera@bibliotekaelblaska.pl Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.

Informacja Biblioteki Elbląskiej