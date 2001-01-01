Wytnij, odbij, zachwyć! – kreatywne warsztaty linorytu

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej młodzież 13+ oraz osoby dorosłe na kolejne warsztaty linorytu – jednej z najciekawszych technik grafiki warsztatowej polegającej na ręcznym wycinaniu wzorów w linoleum i odbijaniu ich na papierze. Do wyboru dwa terminy. Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.
Do wyboru dwa terminy:
23 sierpnia (sobota), godz. 12:00-15:00
24 sierpnia (niedziela), godz. godz. 11:00-14:00
Podczas spotkania uczestnicy:
– poznają podstawy pracy w technice linorytu,
– zaprojektują i wykonają własną matrycę,
– stworzą unikalne odbitki graficzne.
Punktem wyjścia do twórczych działań będą dawne grafiki z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności plastyczne. Wszystkie materiały zapewnia organizator. Miejsce: Elkamera w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida, ul. św. Ducha 3-7. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy:
Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera
ul. św. Ducha 3-7
tel. (55) 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl
Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.