Wytnij, odbij, zachwyć! – kreatywne warsztaty linorytu

 Elbląg, Wytnij, odbij, zachwyć! - kreatywne warsztaty linorytu
fot. Biblioteka Elbląska

Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej młodzież 13+ oraz osoby dorosłe na kolejne warsztaty linorytu – jednej z najciekawszych technik grafiki warsztatowej polegającej na ręcznym wycinaniu wzorów w linoleum i odbijaniu ich na papierze. Do wyboru dwa terminy. Udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Do wyboru dwa terminy:

23 sierpnia (sobota), godz. 12:00-15:00

24 sierpnia (niedziela), godz. godz. 11:00-14:00

 

Podczas spotkania uczestnicy:

– poznają podstawy pracy w technice linorytu,

– zaprojektują i wykonają własną matrycę,

– stworzą unikalne odbitki graficzne.

 

Punktem wyjścia do twórczych działań będą dawne grafiki z zabytkowego księgozbioru Biblioteki Elbląskiej. Warsztaty są otwarte dla wszystkich – nie jest wymagane doświadczenie ani umiejętności plastyczne. Wszystkie materiały zapewnia organizator. Miejsce: Elkamera w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida, ul. św. Ducha 3-7. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy:

 

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl

 

Warsztaty odbędą się w ramach projektu „Grafika i dziedzictwo” dofinansowanego przez MKiDN z programu Edukacja Kulturalna 2025.

Informacja Biblioteki Elbląskiej

