XVI Dni Papieskie

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody XXVI Dni Papieskich połączone z wręczeniem nagrody „TUUS 2026” we wtorek 13 października na godz. 17 do Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.

Tegoroczne święto XXVI Dnia Papieskiego obchodzone jest pod hasłem: „Święty Jan Paweł II. Uczeń - misjonarz”. W całym kraju trwają z tej okazji koncerty, festyny, pielgrzymki i procesje.

Program elbląskich XXVI Dni Papieskich:

17:00 - Wręczenie XIX Nagrody Biskupa Elbląskiego „TUUS”

17:30 – koncert zespołu niemaGOtu

Po koncercie – wspólny śpiew „Barki”

Wtorek 13 października godz. 17:00, Hala Sportowo Widowiskowa MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu.

Na obchody XXVI Dni Papieskich jest WSTĘP WOLNY.

niemaGOtu to polski zespół muzyczny grający muzykę chrześcijańską. Założony w 2015 roku przez muzyków odpowiedzialnych za nagranie piosenki „Błogosławieni miłosierni”, która stała się potem hymnem Światowych Dni Młodzieży 2016. Piosenkę przetłumaczono na 15 języków obcych.

Zespół bierze udział w wielu imprezach promujących wiarę chrześcijańską jak Festiwal Psalmów Dawidowych, pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych czy inicjatywy spotkań młodych

Organizatorami wydarzenia są biskup elbląski Wojciech Skibicki oraz prezydent Elbląga Michał Missan.