XVIII Festiwal Enklawa – pięć dni magii cyrku, ognia i teatru ulicznego

Przy okazji Święta Chleba, od środy 20 sierpnia do niedzieli 24 sierpnia Stare Miasto w Elblągu ponownie rozbłyśnie kolorami, muzyką i ogniem. XVIII Festiwal Enklawa wprowadzi mieszkańców i turystów w świat nowego cyrku, teatru plenerowego i sztuki ulicznej. W programie: widowiska na wysokościach, pokazy buskerskie, spektakle teatralne i cyrkowe oraz Spektakl Ogniowy.

Festiwal Enklawa to kultowy festiwal skupiony na budowaniu środowiska nowocyrkowego, a jednocześnie oferujący szerokiej publiczności bezpłatne spektakle i widowiska. Jak co roku zgromadzi artystów, edukatorów i pasjonatów z całej Polski oraz zagranicy.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Exodus, wyrosła z jednej z najstarszych grup fireshow w kraju, aktywna na scenie alternatywnej od ponad dwóch dekad.

W tym roku wyjątkowym gościem Enklawy będzie Nicola Colleoni – performer z Włoch, specjalizujący się w technikach pro acro staff. Jego pokaz na Gali Artystycznej zapowiada się na jeden z najmocniejszych punktów programu.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

PROGRAM XVIII FESTIWALU ENKLAWA

ŚRODA, 20 sierpnia

godz. 15 – 18 – Miasteczko slackowe (Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Chodzenie po linie: dziesięć taśm do balansowania stanie się poligonem doświadczalnym dla wszystkich chętnych. Tutaj każdy może spróbować swoich sił – od dzieci po dorosłych. To świetna okazja, by poczuć, jak to jest stanąć na linie, ale w bezpiecznych i kameralnych warunkach.

Pokazy buskerów – od środy do niedzieli (Stare Miasto)

Stare Miasto rozbłyśnie energią artystów ulicznych:

- Krzysztof Kostera pokaże swoje „Niebezpieczne Rzeczy" – widowisko, w którym żonglerka, akrobatyka i odrobina ryzyka tworzą niezwykłą mieszankę.

- Łukasz Bogusław zachwyci akrobatyką na monocyklu i rowerze ekwilibrystycznym – w finale przeskoczy monocyklem nad odważnym wolontariuszem z publiczności.

- Łukasz „Otto" Wójcik w familijnym pokazie pełnym humoru i interakcji zaprosi całe rodziny do wspólnej zabawy.

- Kapelusznik z Ogniem połączy teatr, improwizację i taniec z ogniem, a płomienie staną się częścią spektaklu pełnego energii i kontaktu z widzami.

- Tomasz Pokora pokaże, że zarówno małe koła (monocykle), jak i ogromne (koło Cyra) mogą być narzędziem zabawy i akrobacji.

- Roman „Siano Show" Słomka oczaruje iluzją w programie „Iluzja ma w sobie luz" – familijnym, pełnym śmiechu i magii.

- Magik Patryk w cichym, scenicznym akcie pokaże, jak zwyczajne przedmioty mogą przemienić się w źródło iluzji i zaskoczeń.

- Ex – „Plucie Ogniem" zaprezentuje bardzoj widowiskową i niebezpieczną formę sztuki – z płomieniami sięgającymi wysoko ponad głowy publiczności.

- Arkadiusz „Świetlik" Woźnica zabierze widzów w podróż do świata prostych przedmiotów, które ożywają na jego oczach, by zakończyć spektakl gorącym finałem.

godz. 20:30 – Spektakl „Strażnik na Piekielnym Parozachodzie – Kronika Miedzi i Ognia" (Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Teatr Wernisaż pokaże widowisko plenerowe na szczudłach. Dziesięcioro aktorów ożywi świat ruchu i rytmu, tworząc bezsłowną, barwną opowieść pełną fantazji i energii. To teatr, który dosłownie unosi się ponad codziennością.

CZWARTEK, 21 sierpnia

godz. 12–14 – Slack przez rzekę (Most Wysoki, rzeka Elbląg)

Kolejne widowiskowe wyzwanie festiwalu – spacer taśmą rozwieszoną nad całą rzeką Elbląg. Publiczność kibicuje kuglarzom, którzy stawiają krok za krokiem nad wodą. To wydarzenie, które w poprzedniej edycji przyciągało tłumy i gwarantowało ogromne emocje.

godz. 18 – „Gentlemen's Circus" (Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Ale Circus Dance Company zaprezentuje niezwykłą opowieść o dżentelmenach, którzy zasiadają do stołu – a kolacja szybko przeradza się w ucztę cyrkową. Elegancja spotyka się tu z nonszalancją, żonglerka ze scenicznym wdziękiem, a humor przeplata się z wirtuozerią.

godz. 20:30 – „Ogień na Wodzie" (Bulwar Zygmunta Augusta, Stare Miasto)

Pokaz artystów Festiwalu Enklawa, w którym ogień zatańczy nad taflą rzeki. Płonące rekwizyty odbijają się w wodzie, a publiczność ogląda jedyne w swoim rodzaju widowisko. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak Rzeka Elbląg zmienia się w teatralną scenę ognia.

PIĄTEK, 22 sierpnia

godz. 19 – Gala Artystyczna (Scena Główna Elbląskiego Święta Chleba, Wyspa Spichrzów)

Kulminacyjny punkt dnia – artyści Festiwalu Enklawa wystąpią na głównej scenie Elbląskiego Święta Chleba. To okazja, by zobaczyć w jednym miejscu i czasie przekrój talentów Enklawy, od akrobatów i żonglerów po mistrzów iluzji.

SOBOTA, 23 sierpnia

godz. 11 – „Nie bój się klauna" (Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Spektakl Macieja Słowika, który w interaktywny sposób pokazuje, czym jest klaunada. Pantomima, humor i sztuki cyrkowe tworzą widowisko dla widzów w każdym wieku. To okazja, by zobaczyć, jak aktor przygotowuje się do roli klauna – i samemu wziąć udział w zabawie.

godz. 20 – Spektakl Ogniowy (Dziedziniec Muzeum Archeologiczno-Historycznego)

Wielki finał festiwalu. W tym roku ogień stanie się częścią historii „Fabryki Wielkich Wybuchów" – spektaklu tworzonego przez cały Festiwal przez jego artystów. Zespoły uczestników przygotują tematyczne etiudy, które wspólnie złożą się na dynamiczne i efektowne widowisko, wypełnione płomieniami i zaskoczeniami.

NIEDZIELA, 24 sierpnia

Pokazy buskerów (Stare Miasto)

Ostatnia okazja, by spotkać artystów ulicznych Enklawy i dać się porwać magii ich występów. Ulice Elbląga znów rozbłysną ogniem, żonglerką, iluzją i humorem.