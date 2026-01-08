Jakie pieniądze oferuje ratusz?

Do 7 640 zł brutto plus dodatki oferuje elbląski Urząd Miasta specjaliście lub podinspektorowi w ratuszu. Kierownik referatu może liczyć na prawie 10 tys. brutto plus dodatki. Sprawdziliśmy, jakimi kwotami kusi ratusz kandydatów do pracy.

Minimalną wysokość zarobków urzędników reguluje rozporządzenie premiera. Stawki zależą do kategorii zaszeregowania, do której zostało zaklasyfikowane konkretne stanowisko. W praktyce występują też różnice w zależności od miasta, rodzaju urzędu. W Elblągu kwota przypisana do kategorii reguluje zarządzenie prezydenta.

Elbląski Urząd Miejski w ogłoszeniu o pracę na stanowiskach urzędniczych publikuje widełki wynagrodzenia, jakie oferuje na danym stanowisku. Ile można zarobić przy ul. Łączności?

Specjalista lub podinspektor (kobieta/mężczyzna) ds. współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w Departamencie Sportu i Rekreacji może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 5 550 zł - 7 640 zł brutto. Do tego pracownik może liczyć na dodatek za wieloletnią pracę tzw. „stażowe” (od 5 proc. do 20 proc.), „trzynastkę” oraz nagrodę jubileuszową. Dokładna wysokość pensji jest uzależniona od od kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego kandydata.

A w zamian? Z umiejętności „twardych” (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testu) to znajomość ustaw o sporcie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej. Kandydat powinien mieć też minimum trzy lata doświadczenia zawodowego, nie być karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Do jego obowiązków będzie należało: prowadzenie rejestracji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz uczniowskich klubów sportowych; wykonywanie czynności związanych z zawieraniem porozumień i umów ze stowarzyszeniami kultury fizycznej na realizację zadań publicznych w zakresie sportu; inicjowanie, koordynacja i współdziałanie w organizowaniu imprez rekreacyjnych; prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej; współudział w opracowaniu Rocznego Programu Działania Departamentu; współdziałanie w organizacji imprez oraz uroczystości sportowych oraz uczestnictwo w imprezach organizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej; wykonywanie czynności związanych z zawieraniem porozumień i umów ze stowarzyszeniami kultury fizycznej na realizację zadań publicznych w zakresie sportu; prowadzenie kontroli w stowarzyszeniach kultury fizycznej; przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, decyzji i upoważnień Prezydenta Miasta, w zakresie realizowanych przez Departament zadań (współpraca z innymi stanowiskami pracy), prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie prowadzonych spraw.

Na takie same wynagrodzenie może liczyć specjalista lub podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Ewidencji Pojazdów i Kierowców, specjalista lub podinspektor ds. ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Oczywiście kandydaci aplikujący na te stanowiska będą sprawdzani z innych ustaw, a w razie otrzymania pracy zestaw ich obowiązków będzie wyglądał inaczej.

Kierownik (lub kierowniczka) Referatu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego może liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 7 000 zł – 9880 zł brutto (w zależności od doświadczenia zawodowego i kwalifikacji kandydata). Do tego stażowe (5 – 20 proc.), nagrodę jubileuszową, „trzynastkę” oraz dodatek funkcyjny.

Kandydat powinien znać ustawy (weryfikowane podczas testu lub rozmowy) o dostępie do informacji publicznej, o ochronie ludności i obronie cywilnej, o obronie Ojczyzny, o zarządzaniu kryzysowym, o stanie klęski żywiołowej, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie przeciwpożarowej, o ochotniczych strażach pożarnych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Powinien mieć wykształcenie wyższe magisterskie, 4 lata doświadczenia tym co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej lub co najmniej rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

Do jego obowiązków będzie należało koordynowanie spraw realizowanych przez Referat związanych z zarządzaniem kryzysowym (w określonym zakresie), koordynowanie spraw realizowanych przez Referat związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w zakresie w określonym zakresie).

Dodajmy, że od 24 grudnia 2025 roku każdy pracodawca (nie tylko urzędy) w ogłoszeniu rekrutacyjnym musi podawać przedziały proponowanego wynagrodzenia, tzw. widełki płacowe. To efekt unijnej dyrektywy, którą każdy kraj członkowski musiał wdrożyć w życie,

`Naszych Czytelników zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach, czy taka wysokość zarobków jest adekwatna do wykonywanych obowiązków.