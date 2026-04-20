Zalewiada Retro Zlot 2026 – motoryzacyjny powrót do epoki, w której stal miała duszę, a dźwięk silnika znaczył więcej niż słowa

Styl retro, rockowe brzmienia i klasyka, która nigdy nie rdzewieje!

Obywatelki i Obywatele, dnia 3 maja roku pańskiego 2026, w malowniczym Zalewie, nad jeziorem Ewingi, odbędzie się druga edycja wydarzenia, które już teraz śmiało można nazwać świętem motoryzacji minionych dekad – Zalewiada Retro Zlot 2026.

To ogólnodostępna inicjatywa o charakterze motoryzacyjno-kulturalnym, utrzymana w duchu minionej epoki, w której chrom błyszczał dumnie, a każdy pojazd miał swoją historię i charakter. Wydarzenie na stałe wpisuje się w kalendarz majówkowych atrakcji Warmii i Mazur, przyciągając zarówno miłośników klasycznej motoryzacji, jak i wszystkich spragnionych klimatu dawnych lat.

Zalewiada to nie tylko zlot pojazdów – to prawdziwe święto ludzi, maszyn i muzyki. Na uczestników czeka połączenie wystawy klasycznych samochodów i motocykli, koncertów na żywo oraz rodzinnego pikniku w plenerze, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – od najmłodszych po weteranów szos.

Pierwsza edycja wydarzenia zgromadziła około 400 pojazdów i szeroką publiczność, zarówno na miejscu, jak i przed ekranami. Tegoroczna odsłona, przygotowywana przy wsparciu Gminy Zalewo oraz Burmistrza Piotra Pietrasika, zapowiada się jeszcze okazalej – więcej maszyn, więcej dźwięku i jeszcze więcej klimatu.

Integralną częścią przedsięwzięcia jest Retro Rajd, który w dniach 1–3 maja 2026 połączy różne zakątki kraju. Uczestnicy wyruszą z Józefowa nad Wisłą, by po pokonaniu trasy godnej prawdziwych entuzjastów dotrzeć do Zalewa, gdzie nastąpi uroczysty finał. Już teraz lista zgłoszeń obejmuje blisko 100 klasycznych pojazdów.

Program wydarzenia przewiduje m.in.:

– oficjalne otwarcie z udziałem władz samorządowych,

– widowiskową „Trąboladę”, czyli wspólne rozpoczęcie zlotu,

– konkursy dla właścicieli pojazdów (najładniejszy, najstarszy, najlepsze przebranie retro),

– koncerty muzyczne na żywo, niosące ducha wolności i rockowego brzmienia.

Na scenie wystąpią zespoły i artyści, którzy zadbają o odpowiednią oprawę dźwiękową wydarzenia:

Łydka Grubasa,

Elektryczna Papuga,

Patrycja Taraszkiewicz.

Strefa gastronomiczna jak za czasów PRL

Nie zabraknie również tego, co w każdej epoce najważniejsze – dobrego jadła. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują potrawy inspirowane kuchnią czasów PRL, Czernina, bigos, zimne nóżki i wiele więcej – proste, sycące i pełne smaku, jak za dawnych lat. Strefa gastronomiczna będzie miejscem spotkań, rozmów i integracji, zgodnie z najlepszymi tradycjami wspólnotowości.

Zasady uczestnictwa

Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Na teren zlotu dopuszczane są:

– pojazdy produkcji zagranicznej do 1995 roku,

– pojazdy produkcji polskiej do 2000 roku,

– pojazdy unikatowe (po uprzedniej akceptacji organizatorów).

Rejestracja odbywa się na miejscu, istnieje również możliwość wcześniejszego przygotowania karty zgłoszeniowej. W przypadku maszyn niestandardowych przewidziano indywidualną kwalifikację. Warto odezwać sie do organizatora na Facebooku!

Znaczenie wydarzenia

Zalewiada Retro Zlot to inicjatywa, która łączy ludzi, buduje wspólnotę i przypomina, że pasja do motoryzacji nie zna granic czasu. To także ważny element promocji regionu Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i wydarzeniowo.

Organizatorzy podkreślają, że sukces wydarzenia nie byłby możliwy bez zaangażowania samorządu oraz lokalnej społeczności – za co kierują wyrazy uznania i podziękowania.

Zalewiada Retro Zlot 2026 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą choć na chwilę wrócić do czasów, gdy liczyła się prostota, solidność i prawdziwe emocje – zarówno na drodze, jak i pod sceną.

Facebook: https://www.facebook.com/zalewiadaretrozlot/

3 maja 2026

Zalewo, scena przy jeziorze Ewingi, ul. Kolejowa 5