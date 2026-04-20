Nowy zakład na Modrzewinie?

Czy na Modrzewinie przy ul. Rosnowskiego powstanie nowy zakład z magazynem wysokiego składowania? By to było możliwe, Rada Miejska musi zmienić plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym miałby powstać.

W czerwcu 2024 roku kompleks trzech działek przy ul. Rosnowskiego od władz Elbląga kupiła spółka Schmid Polska, która prowadzi zakład produkcyjny przy ul. Niskiej. Za teren o powierzchni niemal 7,5 hektara zapłaciła 7 mln 650 zł netto.

Schmid Polska, należy do Grupy Schmid, szwajcarskiego producenta systemów energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej. Chce przy ul. Rosnowskiego zbudować, jak się dowiedzieliśmy podczas dzisiejszego posiedzenia komisji gospodarki i klimatu Rady Miejskiej, nowy zakład produkcyjny ze zautomatyzowanym magazynem wysokiego składowania. By to było możliwe, Rada Miejska musi jednak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

- By inwestor mógł zrealizować inwestycję, konieczne jest podwyższenie parametrów wysokości zabudowy. Ustawodawca nie przewidział innej drogi niż poprzez zmianę istniejącego już planu zagospodarowania przestrzennego – mówiła na posiedzeniu komisji Sylwia Drewek, kierownik referatu planowania przestrzennego w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Projekt uchwały w tej sprawie trafi na czwartkową sesję RM. Radni z komisji gospodarki i klimatu zaopiniowali go jednogłośnie pozytywnie.