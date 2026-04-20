Miasto chce sprzedać pustostany

Na najbliżej sesji Rady Miejskiej (23 kwietnia) ma zapaść decyzja w sprawie sprzedaży dwóch budynków mieszkalnych – przy ul. Tamka i Agrykola, które od dłuższego czasu są pustostanami.

Pierwsza z nieruchomości położona jest przy ul. Tamka 1-3. Znajdują się tu trzy budynki (mieszkalny, gospodarczy i dawny budynek dotyczący łączności), które od dłuższego czasu są pustostanami i jak zapewniają urzędnicy, są w „niezadowalającym stanie technicznym”.

- Nieruchomości pozostają w administrowaniu Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu. Wymagają one poniesienia nakładów na remont i adaptację do funkcji usługowej, wynikającej z powołanego planu miejscowego – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały o sprzedaży, którą mają przegłosować radni na najbliższej czwartkowej sesji. Dodajmy, że były budynek mieszkalny przy ul. Tamka 3 wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Druga z nieruchomości znajduje się na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Agrykola (to budynek z nr 23, również pustostan).

- Z uwagi na niezadowalający stan techniczny, wymaga poniesienia nakładów na remont i adaptację do funkcji zgodnej z powołanym planem miejscowym. Budynek mieszkalny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Miasta Elbląg i zgodnie z zapisami powołanego planu miejscowego, podlega ochronie. Planuje się zbycie nieruchomości w drodze przetargu, na funkcje związane z obsługą pochówku – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wartość rynkowa nieruchomości zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały.

Co ciekawe, oba budynki – zarówno przy ul. Tamka 3 jak i Agrykola 23, są przez władze miasta ujęte na liście obiektów do wyburzenia w latach 2025-2028.