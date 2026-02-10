Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza na prelekcję poświęconą obrzędom ludowym Warmii i Mazur, realizowaną w ramach projektu „Święta OdNowa". Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2026 roku o godz. 16.00 w Galerii Nobilis.

Prelekcja zatytułowana „Zapisane w tradycji. Śladami dawnych świąt na Warmii i Mazurach" stanowi merytoryczne dopełnienie działań projektowych i będzie okazją do pogłębionego spojrzenia na bogactwo lokalnych tradycji obrzędowych. Jej celem jest przybliżenie uczestnikom genezy dawnych świąt, ich znaczeń symbolicznych oraz funkcji społecznych, jakie pełniły — i nadal pełnią — w życiu wspólnot lokalnych regionu.

Projekt „Święta OdNowa" to międzypokoleniowa inicjatywa kulturowa, której głównym założeniem jest poznanie, odtworzenie oraz twórcza reinterpretacja staropolskich tradycji obrzędowych Warmii i Mazur. Program obejmował cykl warsztatów i wydarzeń kulturalnych realizowanych od października do lutego w pięciu miejscowościach regionu, angażując mieszkańców różnych grup wiekowych we wspólne działania oparte na lokalnym dziedzictwie niematerialnym.

Kolejne etapy projektu nawiązywały do dawnych obrzędów świątecznych: październikowych dożynek, listopadowych andrzejek, grudniowych obchodów Bożego Narodzenia oraz styczniowego karnawału. Każdy z modułów łączył elementy edukacyjne, warsztatowe i artystyczne, sprzyjając międzypokoleniowej wymianie wiedzy, doświadczeń i praktyk kulturowych oraz osadzając tradycję w nowym, współczesnym kontekście.

Prelekcja w CSE „Światowid" będzie jednocześnie spotkaniem podsumowującym projekt — przestrzenią do refleksji, rozmowy i integracji uczestników wszystkich dotychczasowych działań. W programie przewidziano również oprowadzanie po wystawie „Sacrum. Nieoczywista opowieść o kościołach Warmii i Mazur", ukazującej duchowy i kulturowy wymiar regionalnego dziedzictwa w perspektywie historycznej i współczesnej, a także warsztaty rękodzielnicze.

Projekt „Święta OdNowa" sfinansowany jest przez Unię Europejską – NextGenerationEU oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informacje organizacyjne:

Termin: 19 lutego 2026 r.

Godzina: 16.00

Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, Galeria Nobilis

Wstęp: bezpłatny

Liczba miejsc ograniczona

Zapisy i informacje:

katarzyna.olewniczak@swiatowid.elblag.pl

55 611 20 89