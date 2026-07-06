Zapraszamy na spacer „Tajemnice Bażantarni”

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają 12 lipca 2026 (niedziela) na spacer przyrodniczo-historyczny pt. „Tajemnice Bażantarni”. Spacer rozpocznie się o godzinie 14:00 przy muszli koncertowej i tam też się zakończy przed godziną 17.00, gdzie odbędzie kolejny koncert w ramach XXIX Letniego Salonu Muzycznego „Bażantarnia”.

Podczas spaceru uczestnicy będą mieli okazję posłuchać opowieści o przyrodzie i historii Bażantarni oraz całej Wysoczyzny Elbląskiej. Tempo przejścia będzie spokojne i dostosowane do wszystkich uczestników, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej. Trasa spaceru będzie obejmowała kilka podejść i wzniesień, co może wymagać nieco więcej wysiłku. Zachęcamy i prosimy o zabranie ze sobą wody oraz odpowiedniego obuwia. Spacer poprowadzą Hanna Kruk i Jarosław Mytych z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.

Kolejny spacer (inną trasą) odbędzie się 9 sierpnia. Zbiórka o godzinie 14.00 przy muszli koncertowej w Bażantarni. Zapraszamy!