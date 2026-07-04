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Z Olimpii do Olimpii

 Elbląg, Tomasz Kaczmarek
Tomasz Kaczmarek (fot. ZKS Olimpia Elbląg)

Przed laty reprezentował młodzieżowe zespoły Olimpii Elbląg, jednak jego droga do seniorskiej piłki poprowadziła przez inne miasta. Po latach ponownie melduje się przy Agrykola jako zawodnik z doświadczeniem zdobytym przez wiele sezonów na poziomie centralnym.

Urodzony w Morągu Tomasz Kaczmarek dobrze czuje się na lewym skrzydle, ale z powodzeniem może występować również jako ofensywny pomocnik. Zawodnik dynamiczny, dobrze odnajdujący się w pojedynkach jeden na jednego i potrafiący regularnie dawać drużynie konkretne liczby. Po odejściu z młodzieżowych zespołów Olimpii Elbląg rozwijał się w akademii Lecha Poznań. W rezerwach Kolejorza rozpoczął seniorską karierę. W sezonie 2015/16 zadebiutował w III lidze, rozgrywając jedno spotkanie. Rok później wystąpił w 17 meczach, a w rozgrywkach 2017/18 zanotował 24 występy i zdobył osiem bramek. Sezon 2018/19 zakończył z dorobkiem 22 spotkań i czterech goli, a po awansie Lecha II na szczebel centralny rozegrał 19 meczów i strzelił jedną bramkę w II lidze.

Przed sezonem 2020/21 przeniósł się do Błękitnych Stargard, gdzie zanotował 25 występów w II lidze. Rok później został zawodnikiem Olimpii Grudziądz (III liga), rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek i należał do liderów ofensywy zespołu. Bardzo dobry sezon otworzył mu drogę do Kotwicy Kołobrzeg. W klubie z Pomorza Zachodniego przez dwa lata regularnie występował na drugoligowych boiskach, notując po 27 meczów w sezonach 2022/23 i 2023/24. Latem 2024 wrócił do Olimpii Grudziądz. W pierwszym sezonie po powrocie rozegrał 30 spotkań i zdobył osiem bramek, będąc jednym z najważniejszych zawodników drużyny. W zakończonych rozgrywkach 2025/26 dołożył 26 ligowych występów i pięć trafień, po czym zakończył swoją przygodę z klubem. Łącznie Tomasz Kaczmarek ma na swoim koncie 154 mecze i 14 bramek w II lidze oraz 95 spotkań i 22 gole w III lidze.

Teraz po latach ponownie będzie reprezentował żółto-biało-niebieskie barwy. Tym razem już nie jako obiecujący junior, ale zawodnik z bogatym doświadczeniem, który ma pomóc Olimpii Elbląg w realizacji celów w sezonie 2026/27.

 

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg


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