Z Olimpii do Olimpii

Przed laty reprezentował młodzieżowe zespoły Olimpii Elbląg, jednak jego droga do seniorskiej piłki poprowadziła przez inne miasta. Po latach ponownie melduje się przy Agrykola jako zawodnik z doświadczeniem zdobytym przez wiele sezonów na poziomie centralnym.

Urodzony w Morągu Tomasz Kaczmarek dobrze czuje się na lewym skrzydle, ale z powodzeniem może występować również jako ofensywny pomocnik. Zawodnik dynamiczny, dobrze odnajdujący się w pojedynkach jeden na jednego i potrafiący regularnie dawać drużynie konkretne liczby. Po odejściu z młodzieżowych zespołów Olimpii Elbląg rozwijał się w akademii Lecha Poznań. W rezerwach Kolejorza rozpoczął seniorską karierę. W sezonie 2015/16 zadebiutował w III lidze, rozgrywając jedno spotkanie. Rok później wystąpił w 17 meczach, a w rozgrywkach 2017/18 zanotował 24 występy i zdobył osiem bramek. Sezon 2018/19 zakończył z dorobkiem 22 spotkań i czterech goli, a po awansie Lecha II na szczebel centralny rozegrał 19 meczów i strzelił jedną bramkę w II lidze.

Przed sezonem 2020/21 przeniósł się do Błękitnych Stargard, gdzie zanotował 25 występów w II lidze. Rok później został zawodnikiem Olimpii Grudziądz (III liga), rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek i należał do liderów ofensywy zespołu. Bardzo dobry sezon otworzył mu drogę do Kotwicy Kołobrzeg. W klubie z Pomorza Zachodniego przez dwa lata regularnie występował na drugoligowych boiskach, notując po 27 meczów w sezonach 2022/23 i 2023/24. Latem 2024 wrócił do Olimpii Grudziądz. W pierwszym sezonie po powrocie rozegrał 30 spotkań i zdobył osiem bramek, będąc jednym z najważniejszych zawodników drużyny. W zakończonych rozgrywkach 2025/26 dołożył 26 ligowych występów i pięć trafień, po czym zakończył swoją przygodę z klubem. Łącznie Tomasz Kaczmarek ma na swoim koncie 154 mecze i 14 bramek w II lidze oraz 95 spotkań i 22 gole w III lidze.

Teraz po latach ponownie będzie reprezentował żółto-biało-niebieskie barwy. Tym razem już nie jako obiecujący junior, ale zawodnik z bogatym doświadczeniem, który ma pomóc Olimpii Elbląg w realizacji celów w sezonie 2026/27.

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