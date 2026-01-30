UWAGA!

Zapraszamy wystawców na Pogrzeb Żuru i Śledzia – Wielkanocny Jarmark Sztuki Ludowej 2026

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza twórców, rękodzielników, producentów regionalnych przysmaków oraz wszystkich oferujących wyjątkowe produkty do udziału w Wielkanocnym Jarmarku Sztuki Ludowej „Pogrzeb Żuru i Śledzia”. Jarmark odbędzie się 29 marca 2026 roku w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Jak co roku, w trakcie jarmarku odwiedzający będą mogli zapoznać się z różnorodną ofertą wystawców, w tym ręcznie wykonanymi dekoracjami i stroikami świątecznymi, ceramiką, biżuterią, malowanymi ubraniami, świecami i naturalnymi kosmetykami. Nie zabraknie również regionalnych przysmaków i produktów tradycyjnych – wypieków, wędlin, miodów, serów czy kwasu chlebowego.

Jarmark odbędzie się 29 marca 2026 w godzinach 10:00–17:00, w sali widowiskowej oraz w holach dolnym i głównym CSE „Światowid”.

 

Na zgłoszenia wystawców czekamy do 1 marca 2026 lub do wyczerpania miejsc.

Do udziału zapraszamy osoby indywidualne, galerie, gospodarstwa agroturystyczne oraz twórców ludowych zajmujących się rękodziełem, rzemiosłem artystycznym i wytwarzaniem tradycyjnych produktów spożywczych.

Jarmark to doskonała okazja, aby:

  • zaprezentować swoje produkty szerokiej publiczności,
  • nawiązać nowe kontakty,
  • wprowadzić odwiedzających w świąteczny klimat Wielkanocy.

Dla wystawców oferujemy:

  • atrakcyjną lokalizację w centrum Elbląga,
  • promocję wydarzenia w mediach i kanałach społecznościowych,
  • możliwość sprzedaży i prezentacji swoich produktów,
  • wyjątkowy klimat.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (55) 611-20-59 lub drogą mailową: aleksandra.bednarczuk@swiatowid.elblag.pl. Karta zgłoszeniowa i regulamin na stronie CSE Światowid.

