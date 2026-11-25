Złoty Medal „Gloria Artis” dla Biblioteki Elbląskiej
Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznała Bibliotece Elbląskiej Złoty Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. To najwyższe możliwe ministerialne wyróżnienie, przyznane w roku jubileuszu 425-lecia tej miejskiej instytucji. Zobacz zdjęcia.
W środę wieczorem w Bibliotece Elbląskiej odbyła się kolejna odsłona jubileuszu 425-lecia tej instytucji.
- Za nami wyjątkowa data - 1601. Spróbujmy przenieść się do tego roku oczami wyobraźni. To wtedy William Szekspir pisze „Hamleta”, to kilka zanim Galileusz zacznie swoim teleskopem prowadzić obserwacje, na mapie nie ma Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w Polsce królem jest Zygmunt III Waza, ziemniaki nie są najczęściej podawaną potrawą. To właśnie wtedy decyzją rajców i mieszczan Biblioteka Elbląska powstała. Jest cenna nie tylko pod względem historii, ale również dlatego, że jest jedną z najnowocześniejszych w kraju – mówił Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który wręczył dzisiaj przyznany Bibliotece Elbląskiej Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Dotychczas to najwyższe resortowe odznaczenie otrzymało tylko 30 instytucji w Polsce, w tym tak znane jak Filharmonia Narodowa czy Polskie Radio.
Urodzinową galę uświetnili swoimi występami uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, nie zabrakło oczywiście tortu, a na duchowy deser widzów czekała debata dotycząca przyszłości bibliotek i czytelnictwa.
- Główną funkcją bibliotek jest wypożyczanie książek i obu tak pozostało – mówił prowadzący debatę prof. Cezary Obracht-Prondzyński, socjolog i antropolog z Uniwersytetu Gdańskiego. - Biblioteki mają do odegrania wielką rolę – utrzymywania relacji między ludźmi w czasach samotności, społeczeństw osobnych. Potrzebujemy miejsc relacyjnych, które są miejscami dobrymi, gdzie ludzie czują bezpiecznie w swojej tożsamości. W tym, kim są, co myślą, jak wyobrażają sobie świat i swoje miejsce w świecie. Miejsce dobre oznacza przestrzeń, gdzie budujemy relacje pomiędzy. To słowo „pomiędzy” jest bardzo ważne – między pokoleniami, płciami, Polakami i nie-Polakami...