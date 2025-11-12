UWAGA!

„Znane inaczej, czyli wariacje na osiem oktaw”

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na tradycyjny Koncert Donacyjny, który jest okazją do podziękowania darczyńcom, wolontariuszom i partnerom. Po raz kolejny zostaną wręczone stypendia w ramach programu „Promocje 2025”. Program stypendialny realizowany jest m.in. z wpływów z 1,5% podatku.

„Znane inaczej, czyli wariacje na osiem oktaw”, to tytuł recitalu Mikołaja Ostrowskiego - aktora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Na koncert zapraszamy (wstęp wolny) 17 listopada 2025 r. godz. 17.00, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.

Partnerem koncertu jest Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Agencja Reklamowa Elposter.

 

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne

