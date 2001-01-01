Zumba na Placu Jagiellończyka

Przed nami kolejna odsłona bezpłatnej zumby w plenerze. Tym razem ponownie spotkamy się na Placu Jagiellończyka już w najbliższy wtorek (12 sierpnia). W ruch pójdą nie tylko biodra, ale i całe ciało. Start wydarzenia o godzinie 17:00. Nie może Cię zabraknąć!

Wraca znana i lubiana zumba na świeżym powietrzu. Do tańca porwą Was latynoskie melodie, którym nikt się nie oprze. Scenicznym parkietem będzie Plac Jagiellończyka, na którym przez dwie godziny spalimy sporo kalorii, a spotkanie poprowadzi instruktor Marcin Wierzbicki. To już ostatnie spotkanie z takim wydaniem zajęć w tym letnim sezonie. Więc tym bardziej gorąco zachęcamy do skorzystania – prognozy na wtorek pokazują pełne słońce. Koniecznie weźcie ze sobą butelkę wody, wygodny strój i sportowe obuwie. Spotykamy się o 17:00, a całe wydarzenie potrwa do godziny 19:00.

Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami. Właśnie na Facebooku i Instagramie publikujemy fotogalerie. Szczegółowy harmonogram wakacji dostępny na tej stronie.