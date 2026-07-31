Kadra Olimpii dopięta. Trener w podwójnej roli

Nie tylko sztab szkoleniowy, ale również kadra pierwszego zespołu. Michał Kiełtyka będzie w sezonie 2026/27 łączył obowiązki trenera przygotowania motorycznego z grą w żółto-biało-niebieskich barwach. Przy okazji prezentujemy aktualną kadrę Olimpii Elbląg.

Zimą informowaliśmy, że Michał Kiełtyka wraca do Olimpii Elbląg w roli trenera przygotowania motorycznego. Wówczas pozostawał jeszcze zawodnikiem Sokoła Ostróda. W piątek 31 lipca klub potwierdził, że jego rola będzie szersza. 31-latek nie tylko zadba o przygotowanie fizyczne pierwszego zespołu, ale znajdzie się również w kadrze zawodników pozostających do dyspozycji trenera Karola Przybyły.

W okresie przygotowawczym elblążanin występował w sparingach jako zawodnik testowany. Był sprawdzany przede wszystkim na prawej stronie defensywy, gdzie rywalizował o miejsce w składzie z Maciejem Kołoczkiem. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w tej roli będzie wykorzystywany również w rozgrywkach ligowych. Dla kibiców Olimpii nie jest to jednak nic nowego. W latach 2017–2021 także występował w defensywie. Zupełnie inaczej wyglądała jego rola w Sokole Ostróda, gdzie w ostatnich sezonach grał przede wszystkim na pozycjach ofensywnych i należał do najskuteczniejszych zawodników zespołu. W minionych rozgrywkach zdobył 13 bramek i zanotował 4 asysty, a dodatkowo sezon zwieńczył wywalczeniem Wojewódzkiego Pucharu Polski.

Łącznie spędził w Ostródzie cztery sezony. Trafił tam latem 2022 roku z Huraganu Morąg po spadku Sokoła z II ligi. Poważna kontuzja wykluczyła go z gry na blisko półtora roku, jednak po powrocie odbudował wysoką formę. W sezonie 2024/25 wystąpił w 21 spotkaniach, zdobył 6 bramek i zaliczył 6 asyst.

Kiełtyka nie jest anonimową postacią przy Agrykola. Jako trener przygotowania motorycznego współpracował już wcześniej z zawodnikami Olimpii, pomagając między innymi piłkarzom wracającym po ciężkich kontuzjach. Teraz zakres jego obowiązków będzie jeszcze większy. Oprócz codziennej pracy nad przygotowaniem fizycznym zespołu ma być również realną opcją do występów na boisku.

Kadra Olimpii Elbląg na sezon 2026/27

Andrzej Witan, Marcin Kossakowski, Marcin Czernis, Oleksandr Yatsenko, Maciej Kołoczek, Michał Kiełtyka, Bartłomiej Mruk, Jakub Pek, Jakub Pieczarka, Dawid Wierzba, Dawid Czapliński, Dominik Kozera, Szymon Krawczyk, Dawid Laszczyk, Kacper Łaszak, Dominik Marucha, Łukasz Sarnowski, Kacper Szczudliński, Filip Sznajder, Łukasz Święty, Tomasz Kaczmarek, Joao Augusto, Szymon Grączewski, Patryk Wieliczko, Oleksii Prytuliak, Patryk Sargalski, Maciej Sapela, Jakub Markowski, Szymon Majewski, Jakub Branecki, Błażej Bąk, Klaudiusz Osowski

Pozostali: Dawid Czapliński, Marcin Czernis, Oleksandr Yatsenko, Maciej Kołoczek, Marcin Kossakowski, Dominik Kozera, Szymon Krawczyk, Dawid Laszczyk, Kacper Łaszak, Dominik Marucha, Jakub Pek, Jakub Pieczarka, Łukasz Sarnowski, Kacper Szczudliński, Filip Sznajder, Dawid Wierzba, Błażej Bąk

Przyszli: Andrzej Witan, Łukasz Święty, Tomasz Kaczmarek, Joao Augusto, Bartłomiej Mruk, Jakub Branecki, Szymon Grączewski, Michał Kiełtyka

Z Akademii, w szerokiej kadrze pierwszego zespołu: Patryk Wieliczko, Oleksij Prytuliak, Patryk Sargalski, Maciej Sapela, Jakub Markowski, Szymon Majewski, Klaudiusz Osowski

Odeszli: Witold Dettlaff, Jakub Karbownik, Kacper Kondracki, Oskar Kordykiewicz, Maksymilian Manikowski, Marcel Michoń, Mateusz Młynarczyk, Oliwier Turulski, Igor Wilczek, Bartosz Winkler, Tymon Wojciechowski

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