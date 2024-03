Kolejny maraton wyjazdowy 

Niestety Olimpia jest w ostatnim czasie bezlitośnie batożona, nie punktuje, osuwa się w ligowej tabeli. Nie można stwierdzić, że jest jak łódka, która przy pierwszej fali przewraca się do góry nogami, ale cztery mecze bez wygranej martwią, a na horyzoncie kolejne wyjazdy, które są piętą achillesową.

Żółto-biało-niebiescy rozpoczęli ten rok bardzo dobrze, potem było źle. Trzy mecze wyjazdowe zakończone tylko jednym punktem, ostatnio powrót na A8, gdzie liczono na przełamanie, ale najwyraźniej kibice muszą uzbroić się w cierpliwość.

Terminarz II ligi proponuje kolejne wyjazdowe granie, kolejny trójbój poza Elblągiem. W niedzielę (17 marca) spotkanie w Jastrzębiu z tamtejszym GKS-em. Chciałoby się napisać, że mecz niezwykle ważny, wręcz o “sześć punktów”, ale w tabeli jest taki ścisk, że każde spotkanie niesie za sobą jakiś ciężar. Wygrane zbliżają do baraży, porażki kierują ku spadkowi. Trener Gomułka i jego podopieczni muszą zacząć przywozić punkty z delegacji, bo za chwilę znajdą się czerwonej strefie.

Oczywiście z GKS-em nie będzie łatwo. Nikt nie rozłoży czerwonego dywanu i nie posypie drogi po zwycięstwo płatkami róż. Każdy walczy o swój byt. Zapewne z tyłu głowy kibiców Olimpii wracają koszmary dotyczące formy wyjazdowej. Już przez wszystkie przypadki odmieniono sierpień, miesiąc w którym ostatni raz Olimpia wygrała na wyjeździe, zresztą jedyny raz w tym sezonie. Kolejną kwestią budząca niepokój jest forma GKS-u, który nie przegrywa, ale z drugiej strony rzadko wygrywa.

Przeciwnik elblążan rozpoczął rok od wyjazdu do Krakowa gdzie zremisował z tamtejszym Hutnikiem 1:1. Można podkreślić, że zwycięstwo wymknęło się dopiero w doliczonym czasie gry. W drugiej próbie kolejny wyjazd i tym razem 3 punkty bezapelacyjnie stały się faktem (wygrana 3:1 z Sandecją Nowy Sącz). Trzecie spotkanie to ponownie mecz poza domem. Tym razem doszło do górnośląskich derbów, w których padł remis (0:0) z Polonią Bytom. GKS zagrał także w bieżącym tygodniu, dokładnie w środę 13 marca, zaległy mecz z KKS-em Kalisz. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

We wcześniejszym terminie (grudzień 2023) na przeszkodzie stanęły warunki atmosferyczne. Wówczas miał zadebiutować trener tymczasowy Dawid Pędziałek, później zdecydowano o zmianie statusu i z tymczasowego został trenerem głównym. Tym samym urodzony w 1997 roku Pędziałek stał się najmłodszym szkoleniowcem w lidze.

W przerwie zimowej przewietrzono kadrę, z klubem pożegnało się pięciu zawodników: Filip Kozłowski, Adam Fojcik oraz Koki Togitani udali się na wypożyczenia do LZS-u Starowice, LZS-u Krzyżanowice oraz Spójni Landek. Adrian Tymiński wrócił do Lecha Poznań, natomiast Ricardo Vaz definitywnie przeniósł się do hiszpańskiego Reus FC. W ich miejsce pojawili się Paweł Baranowski (Ruch Chorzów), Jan Ziewiec (Unia Tarnów), Wiktor Rusin (ROW Rybnik), Jakub Iskra (FC Schwedt) oraz Szymon Matuszek, który był wolnym zawodnikiem. Dodatkowo wypożyczono z Górnika Zabrze Mateusza Chmarka oraz Davida Kabale z Rakowa Częstochowa. Ten ostatni trafił do Mistrza Polski w lutym razem z Ephraimem Lombo (obecnie w Polonii Bytom), ale obaj zostali wypożyczeni i być może w przyszłości jeszcze zadebiutują w Ekstraklasie.

Bilans konfrontacji

Bezpośrednia rywalizacja Olimpii z GKS-em liczy siedem spotkań. Rozpoczęła się w sezonie 2009/2010, następne w 2017/18, w kampanii mistrzowskiej dla GKS-u, podczas znakomitego okresu w ich historii. Drużynę prowadził Jarosław Skrobacz, który zdołał awansować najpierw z III do II ligi, a następnie do I ligi. Ostatnie mecze między oboma zespołami miały miejsce w ubiegłym sezonie.

7 meczów: 3 zwycięstwa Olimpii, 4 zwycięstwa GKS-u

bramki: 9:8 dla GKS-u

10.10.2009 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 1:3 (samobój)

22.05.2010 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 1:2 (Rożnik, Ambroziak)

09.09.2017 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 2:1 (Kurbiel)

07.04.2018 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

26.10.2022 r. - GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 0:2 (Senkevich, Stasiak)

04.06.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 0:1

02.09.2023 r. - Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 2:1 (Kozera, Yatsenko)

GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg w niedzielę, 17 marca, o godz. 14. Transmisja spotkania w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl