Zamechowskie pochody pierwszomajowe

Zbliża się Święto Pracy. W czasach PRL częściej określanego jako Święto Ludzi Pracy lub Święto Klasy Robotniczej. Obchodom tego święta nieodłącznie towarzyszyły wówczas pochody przemierzające ulice miast i miasteczek. Pisząc o Zamechu nie sposób nie opowiedzieć o pierwszomajowych manifestacjach organizowanych przez ten zakład pracy. Były to okazałe przemarsze ulicami Elbląga z udziałem tysięcy ludzi. W szczycie znaczenia i potęgi Zamechu w drugiej połowie lat 70. XX w. zamechowców w pochodzie było 5 tys.! Zamechowcy zawsze otwierali pochody elbląskich przedsiębiorstw i – nie ma co kryć – wypadli w nich najokazalej. Były to duże przedsięwzięcia plenerowe, organizowane z rozmachem, czemu towarzyszyło sporo działań logistycznych. Dziś – narażając się zapewne na „wybuczenie” części internautów – opowiem o organizacji i klimacie tych pochodów.

Zamechowskie pochody zawsze wkomponowane były w pochody miejskie i stanowiły jego integralny element. Niezmiennie przez lata zamechowskie pochody wyruszały spod budynku A1 przy ul. Stoczniowej. Trasy ich przemarszu przez miasto ewoluowały na przestrzeni lat.

I tak:

do roku 1978 trasa pochodu przebiegała ulicami Stoczniowa – Pocztowa – Rycerska – al. Tysiąclecia – al. Grunwaldzka. Trybuna honorowa stała w miejscu dzisiejszej restauracji McDonald’s

w latach 1979 – 1980 oraz w latach 1985 - 1988 trasa pochodu przebiegała ulicami Stoczniowa – Robotnicza – Teatralna – Nowowiejska. Trybuna honorowa stała obok szkoły podstawowej nr 12

w roku 1981 zrezygnowano z pochodu zastępując go festynem dla załogi i członków jej rodzin

w latach 1982 – 1984 trasa pochodu przebiegała ulicami Stoczniowa – Pocztowa – al. Świerczewskiego (dziś Armii Krajowej) – 12 lutego - 1 Maja – do Pomnika Odrodzenia na placu Konstytucji (zwanym wcześniej placem Zgromadzeń Ludowych)

w roku 1989 zrezygnowano z pochodu i odbyła się tylko manifestacja pod Pomnikiem Odrodzenia na placu Konstytucji

Koncentracja i kumulacja

Trasy pochodów przez miasto były tak planowane, aby można na nich wyznaczyć dwa miejsca o znaczeniu węzłowym, charakteryzujące się duża przestrzenią i dostępnością:

punkt koncentracji , w którym dochodziło do łączenia się poszczególnych strumieniu pochodów w jeden pochód zmierzający w kierunku punktu kulminacji . Miejscem koncentracji było skrzyżowanie al. Tysiąclecia i ul. Hetmańskiej oraz ul. Fabrycznej oraz skrzyżowanie ul. Nowowiejskiej, 12 lutego, płk. Dąbka i Teatralnej. Jako pierwsi do punktu koncentracji docierali przedstawiciele władzy administracyjnej i partyjnej oraz ludzie szczególnych zasług i pozycji dopuszczeni do tego honoru. Oni szli na samym początku manifestacji. Po dotarciu do trybuny honorowej, zajmowali na niej miejsce i z tej trybuny przyjmowali rodzaj hołdu od pozostałych uczestników tego pochodu defilujących przed trybuną i pozdrawiających tych, którzy na tej trybunie już stali

Organizacja

Pochody były dużym przedsięwzięciem logistycznym. Przygotowania rozpoczynały się już na początku marca. Powoływano wówczas Zakładowy Komitet Obchodów Święta 1 Maja. Spośród jego grona wybierano komendanta pochodu oraz jego zastępców. To oni definiowali porządek formowania pochodu, gdzie się zbiera dana kolumna, skąd i o której wyrusza, kto idzie za kim i w jakim ustawieniu. Co roku było to formalizowane za pomocą zarządzenia dyrektora naczelnego Zamechu publikowanego w zakładowej prasie.

Zamechowskie pochody pierwszomajowe wypracowały na przestrzeni lat kolejność w jakiej maszerowali poszczególni jego uczestnicy. Kolumnę otwierał komendant pochodu, za którym podążał niesiony przez pracowników trójkątny znak firmowy Zamechu lub wielkie litery (czasami tak duże, że mocowane były do wózków akumulatorowych) tworzące nazwę Zamech. Od roku 1978 tuż za podążała makieta Orderu Sztandaru Pracy I Klasy. Dalej za nimi niesiono poczty sztandarowe, za nimi maszerowali członkowie Zakładowego Komitetu Organizacji Święta Pracy, kierownictwo zakładu, sekretarze partyjni, potem orkiestra zakładowa, chór „Echo”, młodzież szkolna ZSZ Zamech, zespoły artystyczne działające przy ZDK Zamech, personel żłobków, przedszkoli, przychodni, a potem załogi wydziałów w zależności od miejsca uzyskanego we współzawodnictwie pierwszomajowym. Na końcu szedł więc wydział, który w danym roku wypadł najgorzej w tej rywalizacji!

Propaganda wizualna i kulinarna

Zamechowskie Święto Pracy było zwykle był bardzo starannie zaplanowane. W godzinach 7:30 – 9:00 zakład przy ul. Stoczniowej otwierał swoje podwoje i udostępniał największe hale do zwiedzania. Przychodziły całe rodziny zamechowskie, ale też niezwiązani z tym zakładem pracy elblążanie. Zainteresowanie było ogromne. W godzinach 9:30 – 12:00 odbywał się pochód, a po nim w mieście miało miejsce mnóstwo imprez masowych takich jak darmowe projekcje filmowe, zabawy taneczne, występy artystyczne, zawody sportowe, festyny i inne.

Na 1 Maja trzeba było uporządkować i przystroić nie tylko zakład pracy, ale również trasę przemarszu pochodu. Budowano trybunę honorową i zapewniano odpowiednie nagłośnienie. Pochodowi towarzyszyła muzyka i płomienne przemówienia nadawana przez rozgłośnię zakładową. W tym celu trzeba było rozmieścić na trasie pochodu megafony oraz połączyć je kablami z mobilną centralą. Na trasie pochodu były zwykle dwa przystanki, w czasie których manifestanci wysłuchiwali na stojąco najpierw przemówienia I sekretarza KMiP lub KW PZPR, a następnie I sekretarza KC PZPR.

W dniu pochodu na jego trasie ustawiano kioski spożywcze serwujące w czasie pochodu oranżadę, watę cukrową, lody. Po zakończeniu manifestacji sprzedawano piwo i pieczone kiełbaski tworząc w ten sposób atmosferę piknikową. Na zaaranżowanych kiermaszach można było kupić trudno dostępne wydawnictwa książkowe, towary zwykle reglamentowane, produkty spożywcze uchodzące za luksusowe, zabawki. Wszystko po to, by ten dzień dobrze się ludziom kojarzył.

Oprawa przed i po

Święto Pracy zawsze poprzedzały czyny pierwszomajowe, zwane też zobowiązaniami robotniczymi oraz wartami pierwszomajowymi. Przybierały one zwykle – szczególnie do połowy lat 50. XX w. - formę rywalizacji pomiędzy przodownikami pracy, poszczególnymi brygadami robotniczymi oraz wydziałami fabryki. W późniejszym okresie były to czyny partyjne, a w okresie schyłkowym PRL – czyny społeczne.

Święto majowe poprzedzały uroczyste akademie, gdzie honorowano medalami wyróżniających się pracowników. Kilka dni przed świętem odbywały się uroczyste posiedzenia i zakładowe konferencje partyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnej władzy oraz partii. Były przemówienia i wręczano odznaczenia. Nieodzownym elementem była oczywiście gospodarska wizyta I sekretarza elbląskiego KMiP lub KW PZPR.

Okres kwietnia i maja w kalendarzu Zamechu obfitował w towarzyszące imprezy około pierwszomajowe. Kumulacja tych wydarzeń nie była przypadkowa – chodziło o to, by podnieść prestiż święta robotniczego oraz wzmocnić mobilizację załogi. Przed 1 maja miały miejsce:

obchody Dnia Metalowca, którego głównym wydarzeniem była uroczysta akademia w zamechowskiej sali widowiskowej

Walterowskie Marsze Patrolowe – plenerowa rywalizacja drużyn Obrony Cywilnej w różnych dyscyplinach zręcznościowych

Natomiast po 1 maja obchodzono Dzień Zwycięstwa i organizowano Bal Transportowca.

Na zakończenie

Dziś po latach patrzymy na pochody pierwszomajowe jako śmieszny anachronizm, a czasami nawet powód do wstydu. W mojej opinii zupełnie niepotrzebnie. Wbrew utartej opinii osobiście nie wierzę, by dla wszystkich uczestników był to niemiły obowiązek i że brali udział w pochodzi dlatego, że byli do tego zmuszani jakimś szantażem. Skłaniam się ku opinii, że większość tych ludzi szła w pochodzie dobrowolnie, bo w ten sposób mogła wyrazić swój patriotyzm, spotkać znajomych, spędzić miłe chwile. Oczywiście pod warunkiem przyjaznej aury. A poza tym można było skorzystać z tylu atrakcji przygotowanych na tę okoliczność.

Owszem – ludzie byli wtedy poddawani niewybrednej i nachalnej propagandzie. Ale czy aż tak wiele pod tym względem zmieniło się w obecnych czasach?

cdn. Daniel Lewandowski

