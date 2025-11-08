Meldunek Olimpii: zadanie wykonane

Olimpia przystępowała do meczu ze Zniczem Biała Piska jako murowany faworyt, wręcz z obowiązkiem zwycięstwa. Statystyki przemawiały jasno, ale prawdziwa weryfikacja zawsze odbywa się na boisku. Tym razem jednak obyło się bez niespodzianki, bo żółto-biało-niebiescy zagrali dojrzale i pewnie, meldując wykonanie zadania bez zbędnych komplikacji.

Spotkanie rozpoczęło się dla Olimpii w wymarzony sposób. Już w 9. minucie elblążanie objęli prowadzenie po znakomitym dośrodkowaniu z prawej strony w wykonaniu Kacpra Kondrackiego. Piłkę głową do siatki skierował Oskar Kordykiewicz, najskuteczniejszy zawodnik żółto-biało-niebieskich w tym sezonie. Pierwsze trafienie ze Zniczem było jego dziewiątym ligowym golem, a tym razem wystąpił w nieco innej roli, bo fałszywej dziewiątki.

Na ławce rezerwowych usiadł Dominik Kozera, wśród zmienników był również Eryk Jarzębski, który w kilku wcześniejszych spotkaniach pełnił rolę najbardziej wysuniętego zawodnika. Trener postawił więc na nieco inne rozwiązanie, przesuwając Kordykiewicza jeszcze wyżej, co - jak się okazało - miało swoje taktyczne uzasadnienie i szybko przyniosło efekty.

Olimpię oglądało się z przyjemnością. Zespół prezentował to, o czym często wspomina trener Hebda: próbę gry piłką, cierpliwe budowanie akcji i odwagę w konstruowaniu ataków już od własnej bramki. Nie brakowało momentów gry w pierwszym tempie, które nadawały rytm i wprowadzały element zaskoczenia. Elblążanie potrafili przyspieszyć, wymienić kilka dokładnych podań i przenieść ciężar gry w okolice pola karnego rywala. Swoich szans szukali między innymi Kordykiewicz i Kołoczek, ale bramkarz gospodarzy skutecznie interweniował.

Siedem minut przed końcem pierwszej połowy w środku pola o piłkę powalczył Semeniv, a po chwili futbolówka trafiła do Kordykiewicza. Napastnik Olimpii popędził na bramkę strzeżoną przez Kąkolewskiego i z zimną krwią podwyższył prowadzenie. Uczynił to z pełnym artyzmem, spokojną podcinką przerzucił piłkę nad wychodzącym bramkarzem. Gol efektowny i potwierdzający pełną kontrolę Olimpii nad przebiegiem spotkania.

Chwilę po wznowieniu gry Oskar Kordykiewicz miał szansę na hattricka, jednak brak trafienia pozostanie niewyjaśnioną zagadką. Odległość do bramki była niewielka, ale tym razem piłka przeleciała nad poprzeczką. Ogólnie w drugiej połowie Olimpia nie musiała już forsować tempa, mimo wszystko stworzyła kilka sytuacji. Znicz natomiast grał ambitnie, próbując przedostać się pod bramkę Manikowskiego. Kilka akcji gości zostało nagrodzonych brawami przez miejscowych kibiców, jednak bramek w drugiej części spotkania nie oglądaliśmy. Olimpia dopisała kolejne trzy punkty do ligowego dorobku.

Podopieczni trenera Hebdy odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu, a także drugie wyjazdowe w tym sezonie. W następnej kolejce Olimpia zmierzy się na Agrykola 8 z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Mecz odbędzie się w sobotę, 15 listopada, o godzinie 12.

Znicz Biała Piska - Olimpia Elbląg 0:2 (0:2)

bramki: 0:1 - Kordykiewicz (9. min.), 0:2 - Kordykiewicz (38. min.)

Olimpia: Manikowski - Pek, Kondracki, Czernis, Kordykiewicz, Tiahlo, Młynarczyk, Semeniv, Sznajder, Kołoczek, Laszczyk

w drugiej połowie zagrali: Kozera, Jarzębski, Misztal, Tobojka